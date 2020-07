Évreux : Force Ouvrière dénonce la fermeture du service neurologie de l'hôpital

Le service neurologie de l'hôpital d'Evreux est fermé depuis vendredi. Deux médecins sur quatre sont partis vers le privé. Impossible donc de maintenir une prise en charge normale des patients à Evreux. C'était le seul service de neurologie dans l'Eure. Il faudra aller maintenant à Rouen, au Havre ou à Mantes la Jolie. Une situation dénoncée par le syndicat Force Ouvrière.

"Pour les patients, il va falloir faire plus de kilomètres"

Huit lits d'hospitalisation sont donc désormais fermés dans ce service neurologie de l'hôpital d'Evreux. Cela pourrait durer jusqu'au 31 décembre prochain explique Force Ouvrière. Pour Eric Née, secrétaire adjoint de Force Ouvrière, cette fermeture est un coup porté au service public à Évreux : "Pour les patients, il va falloir faire plus de kilomètres. La famille ne pourra pas venir voir les patients. Il y aura peut-être aussi un retard de prise en charge".Il poursuit : "Quand le service ferme tous les lits d'hospitalisation et qu'on laisse un lit dans un autre service alors oui on pourra hospitaliser l'urgence qui va arriver mais on n'est plus un service opérationnel dans l'établissement".

Pour le syndicaliste, cette fermeture fait suite à une autre fermeture : "Ils avaient déjà fermé les lits d'unité de soins intensifs vasculaires, projet ouvert il y a deux ans. L'équipe est désabusée".

Eric Née demande le recrutement de trois ou quatre neurologues supplémentaires

La direction ne parle pas de fermeture

La direction a dû faire avec deux départs de neurologues vers des hôpitaux privés. Elle se veut rassurante et ne parle pas de fermeture : "Les neurologues sont là, on pourra avoir des prises en charge spécialiste et des consultations. Nous avons deux neurologues mais ils ne peuvent pas permettre la pérennité des lits d'hospitalisation" explique Abderrezak Bouasria, président de la commission médicale d'établissement du Centre Hospitalier Intercommunal Eure-Seine dont dépend les hôpitaux d'Evreux et de Vernon. Il assure que des recrutements sont en cours.

C'est une fermeture provisoire. Pour mener à bien l'offre de soins neurologiques sur tous les volets nous avons préférés insisté sur les consultations - Abderrezak Bouasria

"C'est une situation du quotidien. Je ne dis pas que je cherche ce quotidien mais cela fait partie des choses qui peuvent arriver" conclu Abderrezak Bouasria.