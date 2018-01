Évron, France

Pour un aide soignant, une aide soignante, les maisons de retraite représentent l'un des meilleurs débouchés pour une première embauche. Alors, si cette formation, dans les Coëvrons, disparaît, c'est parce que, d'une part, elle ne fait plus le plein de candidats, 24 places par an, et d'autre part parce que le métier est peu attractif.

C'est ce que constate, désolée, Frédérique Nay, elle est chargée des questions sociales à Force Ouvrière : "le métier n'attire plus. Les jeunes se disent 'mais c'est ça le job? j'arrête, ça ne m'intéresse pas'. On nous apprend des choses et on ne nous donne pas les moyens humains et financiers pour les appliquer. Il y a des salaires de misère, en début de carrière, c'est au niveau et même en-dessous du Smic. Ce n'est pas normal. Au bout de 15 ans, c'est 1.500 euros. Financièrement, il n'y a aucune reconnaissance, je vous le garantis".

Un IFAS surdimensionné et concurrencé par ceux de Mayenne et Laval

Contactée, la direction de l'établissement d'Evron confirme la suppression de la formation cet été. La Région Pays de la Loire et l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, ont récemment dressé un état des lieux de cet IFAS, en gros une structure surdimensionnée par rapport aux besoins du territoire et concurrencée par des formations identiques à proximité, à Mayenne, Laval et au Mans. Le lycée Raoul Vadepied demande aux éventuels candidats de se rapprocher des autres IFAS du département.