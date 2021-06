Six cas de variant « delta » du coronavirus ont été détectés dans un collège d'Evry-Courcouronnes (Essonne) en fin de semaine dernière annoncent les autorités ce mardi. Les cas contacts ont été isolés. Une campagne de dépistage massive est organisée pour les habitants.

Evry : six cas de variant "Delta" détectés dans un collège, une opération de dépistage massive organisée

C’est le nouveau nom du variant indien du coronavirus, six cas de variant « delta » ont été détectés « chez des personnes ayant des liens avec le collège Montesquieu, à Evry-Courcouronnes » en Essonne, annonce un communiqué de presse de la préfecture et de l’Agence Régionale de Santé ce mardi matin. Les cas ont été dépistés vendredi 12, précisent encore les autorités. Tous sont bien des élèves ou membres du personnel du collège confirme la préfecture à France Bleu Paris.

Dès la fin de semaine donc, une enquête épidémiologique a été lancée et a permis d’identifier les cas contacts des malades. « Ces personnes font l’objet d’un isolement et d’un suivi, afin de réduire le risque de transmission », explique le communiqué.

140 cas contacts à l'isolement

Depuis lundi 14 également, des tests de dépistage ont lieu au sein du collège pour les élèves et les personnels. « Près de 140 personnes ont ainsi déjà été testées » et les tests continuent d’après les autorités.

Pour le grand public, une opération de dépistage débute aussi ce mardi pour « tous les habitants qui le souhaitent » aux abords du collège. C’est la Croix Rouge qui l’organise rue Charles Beaudelaire, près du Gymnase Carpentier.

Des créneaux de vaccination supplémentaires

Enfin, à partir de jeudi, la vaccination sera renforcée dans la ville, précisent encore la préfecture et l’ARS. « Une opération de vaccination au bénéfice de tous les habitants qui le souhaitent sera organisée au gymnase Carpentier. » Se voulant rassurantes, les autorités indiquent qu’ « à ce jour […] il n’est pas observé de sur-incidence significative du COVID dans la commune d’Évry-Courcouronnes » mais recommandent tout de même à la population de se faire dépister et vacciner, et rappellent l’importance du respect des gestes barrières.