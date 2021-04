Examens en présentiel à la fac de médecine de Dijon : le doyen Marc Maynadié veut rassurer les étudiants

Certains étudiants en médecine de Dijon ont peur. Tous leurs examens vont se dérouler en présentiel à la fin du mois d'avril et ça concerne toutes les promotions. Pour les 4ème année, les quelques 245 élèves ont reçu un courriel de l'université ce mercredi 7 avril leur précisant que 4 examens sur 5 vont se dérouler dans une salle avec toute la promotion. Certains de ces étudiants estiment que ces examens en présentiel peuvent être un danger surtout avec le contexte sanitaire actuel. Invité ce vendredi sur l'antenne de France Bleu Bourgogne, le doyen de la faculté de médecine, Marc Maynadié, s'en explique.

Pourquoi ces examens sont organisés en présentiel ?

Ils sont organisés en présentiel parce que ça permet d'avoir une équité pour les étudiants pour des études assez compliquées et qui nécessitent une appréciation la plus juste possible de leurs connaissances. On s'est rendu compte l'année dernière quand on a fait des examens en distanciel , même avec les outils dont on dispose aujourd'hui, que les résultats sont "très valorisés", ce qui est logique et légitime. On souhaite revenir à des choses plus normales, pour avoir une évaluation réelle de leurs connaissances.

Pourquoi pour la filière médecine mais pas pour les autres ?

C'est pour toutes les filières de santé. La différence pour ces étudiants en filière de santé, c'est qu'ils sont appelés à devenir des professions particulières qui vont être appelées sur le terrain, pour aider dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux, à la fois pour la vaccination mais aussi pour remplacer les infirmières, les aides soignantes etc... donc pour qu'ils soient libres d'aller faire ces activités, il faut qu'ils soient libérés de leurs obligations universitaires, qu'ils aient passé leurs examens. C'est ce qui a motivé le choix du ministère de la santé. En plus, en distanciel, l'évaluation est un peu biaisée. Elle ne reflète pas l'exacte réalité, et deux ans de suite, ce serait un peu ennuyeux.

Quel sera le protocole sanitaire ?

C'est celui qui est demandé par le ministère et que nous appliquons depuis l'année dernière pour tous les examens que nous faisons passer et qui se sont d'ailleurs terminés sans aucune contamination. Les étudiants sont séparés par deux ou trois places en fonction de la configuration de la pièce. Les tables sont désinfectées avant l'épreuve. Les étudiants rentrent et mettent leurs affaires dans des sacs transparents sous le siège. Et au moment du départ, ils reprennent leurs affaires et passent une lingette sur la table. Il y a du gel hydroalcoolique partout. Ils portent des masques et il y a le moins de déplacements possibles dans les espaces communs. Tout est fait pour qu'ils ne risquent rien. Le risque zéro n'existe pas, mais tous les examens que nous avons organisés depuis l'an dernier se sont toujours bien passé et il n'y a eu ni cluster, ni d'étudiants contaminés. Ces examens concernent toutes les filières de santé, médecine, pharmacie, maïeutiques, sage femmes, kinésithérapeutes, avec de possibles variations d'organisation en fonction des particularités, des années et si ce sont des TP ou des examens pratiques.