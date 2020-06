EXCLU – Coronavirus : plusieurs "clusters" détectés sur la rive gauche de Rouen

Des retrouvailles familiales qui finissent en foyers épidémiques. L’ARS, l’agence régionale de santé Normandie, a recensé - depuis le début du mois de juin - près de 4 "clusters" familiaux. Tous situés sur la rive gauche de l’agglomération rouennaise : à Petit-Quevilly, Saint-Etienne du Rouvray et à Rouen rive gauche. Cela représente, au total, une trentaine de cas confirmés de Covid-19.

Deux décès dans un Ehpad

À chaque fois, l’ARS est alertée pour plus de deux cas dans une même famille, grâce à une stratégie de "contact-tracing" en lien avec les services d’assurance maladie et les médecins généralistes. Elle remonte la piste, dépiste et découvre parfois jusqu’à 12 cas positifs. Toutes ces personnes ont été placées à l’isolement pendant 14 jours et leurs contacts dits "à risque" ont été invités à se faire dépister.

Par effet ricochet, 13 cas ont été repérés au sein d’un Ehpad dont deux sont décédés. Un membre de l’un de ces foyers épidémiques travaillant dans une résidence pour personnes âgées. Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé la levée des restrictions en cours dans les établissements qui accueillent des personnes âgées, l’ARS précise que les mesures peuvent être réaménagées "au cas par cas" pour faire face à des situations particulières.

Appel à la vigilance, même chez soi, même avec ses proches

"On peut clairement parler d’une recrudescence de cas", explique, Benoît Cottrelle, chef du Pôle veille et sécurité sanitaire à l’Agence Régionale de Santé. "Cette situation n’est pas normale mais elle n’est pas non plus préoccupante ou inquiétante, poursuit-il, elle est surveillée de près, on surveille si d’autres cas apparaissent dans la population en dehors de ces regroupements familiaux."

Benoit Cottrelle rappelle que, même en période de déconfinement, les gestes barrières doivent s’appliquer dans l’espace public comme chez soi. Le port du masque, le lavage des mains et le mètre de distanciation, surtout vis-à-vis des personnes fragiles. _"_Ces mesures sont difficiles à mettre en places avec la famille, mais il faut redoubler de vigilance à l’intérieur des foyers", ajoute le représentant de l’Agence Régionale de Santé. "Une consultation chez son médecin traitant est indispensable lorsqu’on a le moindre doute et le moindre signe qui peut évoquer un Covid-19", conclut-il.