EXCLU FRANCE BLEU - Bretagne : les déserts médicaux recensés et classés dans cette étude

Ça n'est pas une surprise, mais ça n'a jamais été aussi bien mis en lumière : le centre de la Bretagne manque cruellement de médecins tandis que la côte sud est surdotée. Découvrez, grâce à cette étude de l'Association des maires ruraux de France, où sont les déserts médicaux dans la région.

Les deux tiers des bassins de vie manquent de médecins

L'étude recense le nombre de médecins par bassin de vie et révèle que les deux tiers de ses derniers en manquent. En tout, 10 millions de Français "vivent dans un territoire où l’accès aux soins est de qualité inférieure à celle de la moyenne du pays". Découvrez dans le tableau ci-dessous la situation bretonne :

Aucun problème de médecin si vous êtes à Belle-Île-en-mer, sur la côte sud ou par endroit sur la côte nord comme à Erquy. C'est bien plus compliqué si vous vivez dans les terres ou loin des grandes villes.

L'étude a été réalisée en partenariat avec France bleu. - Association des maires de France

À l'échelle nationale, on remarque que la moitié sud de l'hexagone possède bien moins de déserts médicaux que le partie nord.

Les spécialistes manquent aussi

Cette fois-ci, l'étude classe les médecins spécialistes par département. C'est dans les Côtes d'Armor qu'il manque le plus de cardiologues, ophtalmologistes, psychiatres, pédiatres et gynécologues. Mais partout en Bretagne, les départements sont dans la moyenne ou en dessous. Les spécialistes sont concentrés dans les grandes métropoles ou dans le sud de la France.

Les cardiologues sont inégalement répartis sur le territoire.

Crédit : Association des maires de France

L'Association des maires ruraux et 35 organisations font quatre propositions pour améliorer la situation : favoriser les stages des étudiants en santé dans les territoires ruraux (aide au transport et au logement), mettre en place des équipes de soins coordonnées via la télé-expertise, faciliter l'installation des professionnels et favoriser les exercices mixtes avec l'hôpital.