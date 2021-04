EXCLU FRANCE BLEU - Un vaccinodrome va ouvrir le 5 mai à Caen, annonce le préfet du Calvados

La campagne de vaccination contre le Covid-19 va connaître une nouvelle accélération dans le Calvados. Un vaccinodrome va ouvrir au parc des expositions de Caen le 5 mai 2021. L'annonce a été faite par le préfet du Calvados, Philippe Court, invité ce mercredi de France Bleu Normandie. Ce centre de vaccination géant sera intégralement financé par l'Etat. Il sera "armé" par le service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Il permettra de vacciner 1.200 personnes par jour.

Première semaine réservée aux assesseurs des bureaux de vote

Comme pour les autres centres, il faudra prendre rendez-vous pour pouvoir recevoir son injection de vaccin. Mais la première semaine sera réservée à un public prioritaire. "Elle sera dédiée à une population nécessaire pour notre vie démocratique, précise le préfet du Calvados. Ce sont les personnes qui concourent aux opérations électorales des 20 et 27 juin prochain : membres de bureaux de votes, fonctionnaires territoriaux qui concourent directement aux opérations électorales... le centre de vaccination leur sera consacré du 5 au 9 mai 2021."

"25.000 doses cette semaine, 40.000 injections hebdomadaires d'ici le mois de juin"

L'ouverture du 16e centre de vaccination dans le département du Calvados va permettre d'absorber l'augmentation des livraisons des doses prévues ces prochaines semaines. "Nous vaccinerons 25.000 personnes cette semaine, 30.000 la suivante et nous serons à 40.000 doses hebdomadaires d'ici le mois de juin" indique Philippe Court. Au plus fort de son activité, ce premier vaccinodrome calvadosien sera ouvert sept jours sur sept. Sa capacité d'ouverture journalière s’accroîtra au fur et à mesure de la montée en puissance des stocks de vaccins.

Déjà 240.000 injections de vaccins dans le Calvados

Ce nouveau centre de vaccination "XXL" vient en complément des 15 existants. "Nous avons privilégier une approche de territorialisation pour aller apporter la vaccination au plus près des Calvadosiens, rappelle le préfet. C'est ainsi que nous avons procédé à 240.000 injections dans le département. Nous avons un taux de couverture par classe d'âge qui est un peu meilleur que la moyenne nationale. Par exemple, trois quart des plus de 70 ans ont déjà reçu une première injection."