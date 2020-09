Exclu : La fête de la musique du 21 septembre finalement annulée à Poitiers

La maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy n'a pas le choix : face à l'épidémie de Covid-19, elle préfère annuler sa deuxième fête de la musique. La Vienne s'apprête effectivement à basculer en zone rouge sur la carte de propagation du coronavirus. La préfète Chantal Castelnod devrait l'annoncer d'ici la fin du week-end. Les journées du patrimoine sont elles aussi déjà impactées par ce contexte sanitaire inquiétant. Beaucoup d'événements déjà annulés dans le Poitou.

Une fête bis pour favoriser la vie culturelle et commerciale

A Poitiers, compte tenu de la situation épidémique, la fête de la musique du 21 juin 2020 s'était déjà déroulée différemment. Pour éviter les regroupements un mois seulement après la sortie du confinement, la municipalité avait organisé une diffusion en live de concerts de quatre groupes locaux sur sa page facebook. Invitant les Poitevins et poitevines à faire la fête de la musique dans leur salon, loin de la foule habituelle du centre-ville.

Voyant que dans l'été, les Français ont pu passer des vacances un peu plus libres sans masques obligatoires, la ville avait tablé sur une "fête de la musique, le retour" ce lundi 21 septembre, trois mois après la date habituelle, mais le contexte épidémique s'est de nouveau tendu. L'événement qui devait se tenir se lundi dans le quartier des Couronneries est donc annulé. Tout était prêt pourtant pour une fête tout en légèreté et pour redonner le sourire aux Poitevins quelques semaines après la rentrée. La ville avait recruté des musiciens de Poitiers et Grand Poitiers. Ces derniers devaient se produire sur deux scènes : la première aux Couronneries et l'autre à Notre-Dame.