EXCLU - Les poussières d'amiante de la Tour Bretagne à Nantes entraînent le déménagement de 280 fonctionnaires

Les poussières d'amiante de la Tour Bretagne à Nantes entraînent le déménagement de 280 fonctionnaires. 90 agents de la Direction du Travail, et 190 agents des Finances Publiques vont être relogés dans les semaines à venir.

C'est le droit de retrait exercé par 24 agents de la Direction du Travail qui est à l'origine de ce déménagement. Ils craignent pour leur santé depuis que de la poussière d'amiante a été découverte dans la Tour Bretagne. Sur les clapets de désenfumage du building haut de 144 mètres. Ces volets reliés à des gaines d'extraction protègent du feu. Mais les joints ne sont plus en état.

L'Administration explique ne pas être en mesure de garantir la sécurité absolue de ses agents, notamment en cas de déclenchement intempestif de ces volets ou en cas d’alerte incendie.

Le syndic de co-propriété de la Tour Bretagne prévoit de dépoussiérer toutes les zones autour des clapets, du 3ème au 32ème étage mais cela prendra du temps.

Les agents de la Direction du travail seront relogés d'ici la fin du mois de juillet. Ceux des Finances Publiques d'ici deux à trois mois. Reste à savoir quelles décisions prendront les autres locataires de la Tour. Elle abrite pas moins de 800 personnes. En plus de la Direction du travail et des Finances Publiques, il y a Nantes Métropole, Le Crédit Lyonnais, un cabinet de notaires, le Centre de Communication de l'Ouest, l'Ecole Supérieure des Professions Immobilières et au dernier étage de la Tour : un bar.

