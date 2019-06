Exercice d'urgence sur le risque nucléaire radiologique ou chimique à l'hôpital d'Epinal

Épinal, France

Tester la formation les compétences et le matériel, pour être réactif face à une catastrophe. François-Xavier Moronval, médecin urgentiste doit gérer l'afflux d'un grand nombre de malades, victimes d'une attaque au gaz moutarde. Son équipe, une trentaine de volontaires formés et qui viennent de tous les services hospitaliers y compris l'administration. Les malades figurants sont des élèves infirmiers et infirmières.

Les symptômes dont des brûlures et des vomissements sont vite établis. Les volontaires s'activent. Il faut rassurer identifier et guider les victimes vers les douches de décontamination. Tout se passe rapidement. Pour ces risques majeurs l'hôpital d'Epinal bénéficie d'une dotation spécifique de l'Agence Régionale de santé.

Depuis 2016 ces exercices ont lieu chaque année. Ils sont suivis d'un débriefing, dont les conclusions servent à améliorer le secours aux victimes.