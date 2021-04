Expédition "Deep Time" en Ariège : les premières impressions du Stéphanois à la sortie de la grotte

Quand le directeur de la mission scientifique est venu rejoindre les quinze personnes qui avaient passé quarante jours sous terre, Martin Saumet n'y a pas cru. "J'ai été estomaqué, confie le jeune homme à France Bleu Occitanie. Vraiment, ça m'a fait une émotion hyper forte de surprise (...) à tel point que, la comparaison est un peu forte mais si ça avait été des aliens qui étaient arrivés, ça m'aurait fait le même effet!".

Ce qui l'a plus surpris, comme la plupart des autres participants, c'est le rapport au temps, sans repère. "On se rendait compte qu'on avait des journées super longues mais je ne pensais pas que ce serait un quart du temps en moins... Que le temps passerait 25% moins vite que dehors".

D'habitude, Martin Saumet a une vie très rythmée, avec un "timing assez serré". Et finalement "la vie sans montre" lui a paru "beaucoup plus simple que ce qu'il pensait. "En fait, ça n'est pas très compliqué de s'écouter. On se rend vite compte quand on a vraiment faim ou quand on a envie de dormir, explique-t-il à Flora Midy. (...) Là où c'était plus complexe, c'était au réveil, j'étais incapable de savoir si j'avais dormi longtemps ou pas. C'était ce qui me gênait un peu, je ne savais pas si j'avais besoin de dormir encore... Mais je me suis toujours réveillé reposé parce que je m'arrêtais en fin de cycle même si je ne savais pas si j'avais fait un cycle de sommeil ou si j'en avais fait dix".

Maintenant, Martin Saumet va pouvoir se reposer, après avoir pris une douche, ce qui lui a le plus manqué ! Il faut dire que sur la fin, le jeune homme qui était dans l'équipe vidéo avait beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de plans à tourner, beaucoup de photos à prendre. Il a aussi fallu remonter cinq tonnes de matériel.