Expérimentation à Fressines : un chien d'éveil pour un bébé aveugle

Une famille de Fressines, dans les Deux-Sèvres, fait partie de 8 sélectionnées en France pour participer à une expérimentation sur les chiens d'éveil pour les jeunes aveugles. Depuis le mois de septembre, la chienne Joy est à la maison.

Les chiens-guides existent pour les adultes mais pour les enfants, en revanche, il y a encore beaucoup à faire. L'expérimentation portée par l'université Lyon 2 et la fondation Galliane a tout de suite intéressé Karine Bertrand, la maman de Noham.

Le petit garçon, âgé de bientôt 2 ans, est aveugle depuis la naissance. Il souffre de microphtalmie bilatérale sévère. Depuis trois mois, les Bertrand, qui tiennent une boulangerie à Fressines, accueillent chez eux Joy, une chienne de race labernois. Un chien d'assistance pour Noham.

Première rencontre catastrophique

Les débuts ont été un peu compliqués. Noham et Joy se sont fait peur mutuellement et les présentations ont dû s'arrêter. "Le toucher était compliqué, les poils, le museau humide... au début c'est quelque chose que Noham refusait" raconte Karine qui n'a "pas insisté". Pendant un mois, les parents laissent les choses se faire, tout en parlant de Joy tous les jours. "Et naturellement, ils se sont rapprochés".

Difficile à croire aujourd'hui. Quand Noham se lève, la première chose qu'il cherche, c'est Joy. "Ça lui a apporté de l'éveil. Il s'ouvre beaucoup plus. Quand il l'entend avec sa clochette, il est vraiment ouvert, souriant, il la cherche ", détaille la maman toujours attentive. "A cet age-là c'est fragile un enfant et une patte d'un chien c'est un peu lourd même si Joy ne le ferait pas exprès".

Karine a maintenant hâte que Noham marche. Le chien est équipé d'un harnais spécial avec lequel l'enfant peut s'agripper et se relever.

Une expérimentation d'au mois 2 ans

Pour voir les évolutions de l'enfant, tous les mois, la famille Bertrand a cinq séquences à filmer, toujours les mêmes. Par exemple un moment de jeu, de repas ou avec le chien. Il y a aussi un questionnaire à remplir.

Un éducateur vient environ une fois par mois pour donner des conseils, apprendre aussi de nouvelles choses, de nouveaux ordres. Et une fois l'expérience finie, quel que soient les résultats, Joy pourra rester avec Noham.