Exposition-prévention sur le cancer colorectal à l’hôpital de Bayonne

Bayonne, France

Cette année, la Ligue contre le cancer a installé devant l’hôpital une structure gonflable. Une tente de couleur orange et jaune sous laquelle les visiteurs peuvent comprendre ce qui peut arriver dans un intestin.

L'équipe des exposants, des employés de l’hôpital de Bayonne, et des membres de la Ligue contre le cancer © Radio France - Jacques Pons

On y découvre les parties saines du colon mais aussi différents polypes. Il s'agir d'excroissances de chair pouvant déboucher sur un cancer. En moyenne, ce cancer colorectal tue plus de 17 000 français chaque année. Il se situe en troisième position des cancers les plus nombreux en France. Or, cette maladie a un gros avantage, on peut la prévenir en procédant à des tests.

Le gastro-enterologue, Benoit Oui, du centre hospitalier de la côte basque Copier

Une douzaine de coloscopies tous les jours à l’hôpital de Bayonne

Tous les deux ans, à partir de cinquante ans avec des tests Hémocult. Si la personnes testée a un ou plusieurs membres de sa famille atteints par un cancer on procède à une coloscopie. L'opération permet d'inspecter les parois du colon grâce à une caméra placée au bout d'un tuyau. Au centre hospitalier de la côte basque, on procède chaque jour à une douzaine de ces coloscopies.

A noter aussi que dans le cadre de "mars bleu", le mois de promotion du dépistage du cancer colorectal, un débat sera organisé jeudi 7 mars, de 19h à 21h, dans l’amphithéâtre du bâtiment Zabal (en contrebas de l’hôpital).