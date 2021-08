La Préfecture de la Loire annonce que des mesures de freinage de l'épidémie de Covid seront mises en place en fin de semaine prochaine au plus tard. Cela pourrait être avant si la situation se dégrade.

Extension du pass sanitaire et du port du masque en fin de semaine prochaine dans la Loire

Le port du masque en extérieur et la mise en place du pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2 seront mis en place dans la Loire en fin de semaine prochaine au plus tard.

Mais cela peut être plus tôt si le taux d'incidence dépasse les 200 dans le département. Pour le moment il est à 185 pour 100.000 habitants.

Les centres commerciaux concernés par la mise en place du pass sanitaire en fin de semaine prochaine sont :