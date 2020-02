"Plus jamais ça" : le combat d'une mère stéphanoise dont la fille est morte d'un cancer "rare"

Saint-Étienne, France

C'est à 28 ans que les premiers symptômes de Lisa apparaissent. C'est Stéphanoise est CPE dans un collège. Odile Viallon, sa maman, voit sa fille se "tordre de douleurs", notamment au niveau du bassin. Il faudra 8 mois pour diagnostiquer son cancer.

"On est démuni"

8 mois d'angoisse et d'interrogation se souvient Odile. "C'est du chaud, du froid, on vous dit que c'est rien puis on vous dit que c'est grave. On est surtout très très démuni et puis voir son enfant souffrir ce n'est jamais facile. Même l'oncologue de Lisa nous a dit qu'il était démuni en arsenal thérapeutique... c'est une réalité !"

Après des dizaines et des dizaines de consultations et examens, le diagnostique tombe enfin. Lisa souffre d'un Sarcome d'Ewing, une forme rare de cancer des os qui touche principalement les enfants et jeunes adultes. Il y en a seulement, environ, 80 cas par an.

Le diagnostic : "une délivrance"

Paradoxalement, c'est une "délivrance" pour Odile. "Au moins on sait contre quoi on se bat, on met un nom puis la thérapie commence. Lisa a cru un temps qu'elle était folle car elle disait qu'elle avait mal et personne ne la croyait... Elle a eu des remarques affreuses d'un médecin neurologue qui lui a dit 'mais enfin ma petite dame vous n'avez rien, retournez travailler'. C'est terrible."

Une association pour chercher des dons

Lisa décède en deux ans après le diagnostic, à 30 ans, et laisse deux enfants derrière elle. Sa maman se bat depuis pour financer la recherche contre les cancers rares et les cancers pédiatriques, à travers son association M la Vie avec Lisa. Elle tente également de sensibiliser la population mais aussi les médecins, à qui elle demande "davantage de vigilance". Une seule pensée l'anime désormais, pour les autres patients : "plus jamais ça."