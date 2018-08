Clermont-Ferrand, France

Tout est dans le nom : Fablab c'est la contraction, en anglais, de "laboratoire de fabrication". L'objectif est simple : "Que n'importe qui puisse venir fabriquer n'importe quoi", explique Nicolas Blanchard qui dirige Sigmake, le fablab de Sigma, école d’ingénieurs en chimie et en mécanique de Clermont-Ferrand.

Une partie du Fablab de l'école Sigma de Clermont-Ferrand. © Radio France - Juliette Micheneau

C'est un atelier d'environ 130 m², équipé d'une multitude de machines : cinq imprimantes 3D, découpe laser, tournage, fraisage, banc de fabrication électronique... et même une machine à coudre !

Dominique, retraité et habitué des lieux s'active sur la découpe laser : il est venu fabriquer des marque-places gravés et en forme de bateaux pour le mariage de sa fille ! "C'est un endroit très convivial. On a toujours à apprendre de quelqu'un et à lui apprendre quelque chose." C'est l'intérêt puisqu'ici se côtoient des étudiants, des chercheurs, mais aussi des artisans ou de simples particuliers.

Un appui à la recherche et l'innovation

Destiné au départ aux étudiants de Sigma, le Fablab a très vite élargi son public à de futurs entrepreneurs comme Maxence Pereira. Il a créé une imprimante 3D destinée à l'industrie et c'est grâce au Fablab qu'il a pu développer ses premiers prototypes.

Cet atelier bénéficient aussi à des chercheurs du CNRS comme François Marmoiton qui travaille depuis 15 ans sur le développement de véhicules autonomes. Le Fablab et les gens qui le fréquentent lui permettent de fabriquer des pièces sur-mesure et dans un temps record.

Pratique : le Fablab de Sigma se trouve dans l'école, sur le campus des Cézaux à Aubière. Il est ouvert quatre demi-journées par semaine, l'inscription est de 70 euros l'année.

Il existe aussi des Fablabs à Murat, Moulins ou encore au Puy-en-Velay.