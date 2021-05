Fabrice Denis, un médecin sarthois lance un carnet de santé numérique pour les moins de trois ans

Le médecin sarthois et oncologue Fabrice Denis est le spécialiste sarthois des applications sur téléphones portables. En un an, il a développé une application "anti-covid" puis une autre sur "l'odorat". Cette fois, il s'agit d'une sorte de carnet de santé numérique pour les enfants de moins de trois ans.

Le professeur Fabrice Denis, oncologue et spécialiste des applications numériques en e-santé © Radio France - Charles Deyrieux

Des données sur les enfants et des conseils pour les parents

Malo est une application gratuite. Elle est actuellement en test en Sarthe et devrait être lancée dans les prochains mois sur l'ensemble du territoire. Elle contient à la fois des informations pour les jeunes parents et des données sur l'enfant. Pour les parents il y a des informations sur le développement d'un enfant comme par exemple à partir de quand il doit marcher en fonction de sa morphologie, à quel moment il peut se tourner tout seul dans son lit. Quand vous rentrez les données de l'enfant sur l'application, cela permet aussi d'avoir le carnet de vaccination, d'avoir des alertes sur les prochains vaccins. L'application Malo permet aussi d'avoir un échange avec d'autres membres de la famille et les nounous. Toutes les données restent anonymes et ne sont envoyées à personne.

