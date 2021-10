Face à l'afflux de patients, l'EPSM ouvre des lits à l'hôpital du Mans

Depuis la semaine dernière, les urgences de l'hôpital du Mans font face à une vague exceptionnelle de patients psychiatriques. Pour répondre aux besoins, le plan blanc a été déclenché et une unité temporaire de psychiatrie, qui dépend de l'EPSM, a ouvert, ce lundi au sein de l'hôpital du Mans. Au total, douze lits vont être installés au cinquième étage de l'hôpital. L'objectif est de désencombrer les urgences où le nombre de patients psychiatriques a doublé la semaine dernière. D'habitude ils sont transférés à l'EPSM, mais face à cette nouvelle vague il est impossible pour l'établissement d'accueillir de nouveaux patients.

"Nos lits sont pleins"

"Aujourd'hui, on ne pouvait pas rajouter de patients dans nos lits parce que nos lits sont pleins, explique Céline Lagrais, directrice générale de l'EPSM. On a rajouté des patients dans une nouvelle unité. Ce sont des patients qui sont accueillis aux urgences et qui n'ont pas de place à l'EPSM. Parmi eux, on cible ceux qui vont rester trois ou quatre jours. Plutôt que de les laisser attendre aux urgences, on les monte au cinquième étage et ils sont pris en charge par une équipe de l'EPSM."

Les syndicats très critiques

Si cette unité est temporaire, Céline Lagrais plaide pour une réorganisation profonde de l'accueil des patients car l'EPSM est confronté depuis plusieurs mois déjà à des difficultés de prise en charge des malades. Du côté des syndicats, l'ouverture soudaine de cette unité, à la veille des vacances scolaires, est critiquée. Il est impossible de prévoir la date des crises rétorque la direction.