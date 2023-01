Face à l'explosion des rendez-vous non honorés, les médecins généralistes du Var veulent sanctionner

C'est en moyenne deux rendez-vous par jour et par médecin qui se sont pas honorés en France. Et cela représenterait l'équivalent temps plein de 4000 médecins. Une situation qui touche également les médecins à l'hôpital.

Oubli, incivisme, les raisons sont multiples mais elles pénalisent encore plus les fonctionnements des cabinets médicaux qui sont déjà sous tension. Certains praticiens dans le Var ont déjà prévenu leurs patients : en cas d'absence injustifiée à un rendez-vous, un dépassement exceptionnel de quelques euros sera facturé en plus de la consultation lors de la visite suivante. Une somme qui ne sera pas remboursée par la sécurité sociale.

"Les patients prennent plusieurs rv sur les plateformes avec plusieurs médecins en même temps"-Dr Etienne Alliot à Toulon

Dans son cabinet à l'ouest de Toulon, pas une journée sans que le docteur Etienne Alliot et ses deux associés ne subissent ces absences. C'est au moins trois rendez-vous par jour qui ne sont pas honorés sans que les patients prennent le temps d'annuler.

La situation est encore plus flagrante quand la prise de rendez-vous s'effectue via une plateforme. "Les patients prennent plusieurs rv sur les plateformes avec plusieurs médecins en même temps, et dès que l'un des rv est validé, ils n'annulent pas les autres. Et puis il y a ceux aussi qui prennent rv parce qu'à un moment ils en ont besoin, et si trois jours après les symptômes ont disparu, ils n'annulent pas non plus" détaille Jean-Luc Le Gall, médecin généraliste et président du Conseil de l'ordre des médecins du Var.

"C'est une situation que l'on vit très mal car on refuse vingt patients par jour et pendant ce temps là, si vous comptez vingt minutes par patient et trois patients par jour qui n'annulent pas, cela fait une heure par jour pendant laquelle on ne pratique pas. C'est une perte de temps considérable" détaille le docteur Etienne Alliot.

Pénaliser le patient indélicat

Certains praticiens ont déjà mis en place des mesures visant à limiter ce type de phénomène. Limiter la prise de rendez-vous aux patients qui sont déjà connus du cabinet, qui ont déjà un dossier ou qui ont déjà eu un rendez-vous au moins une moins par la secrétaire. Autre possibilité : ne plus prendre les patients qui n'honorent pas plusieurs fois de suite leur rendez-vous. Mais c'est aussi reporter le problème sur un autre cabinet. "C'est clair que c'est une limitation d'accès aux soins mais nous sommes obligés de faire comme cela" argumente le docteur Jean-Luc Le Gall.

Taper au porte-feuille du patient indélicat, c'est aussi une piste envisagée par le conseil de l'ordre des médecins du Var. "Certains syndicats prônent une facturation de la consultation qui n'a pas été honorée. En l'état actuel des textes, cela n'est pas possible. Nous ne pouvons facturer qu'un acte qui a été réalisé. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est de pratiquer lors de la visite suivante un dépassement exceptionnel de quelques euros à la discrétion du médecin, qui ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale" détaille le président du conseil de l'ordre des médecins.

Une solution que certains envisagent de mettre en place très prochainement. Certains praticiens ont déjà prévenu leur patientèle. Encore faut-il néanmoins que le patient indélicat revienne la fois suivante.