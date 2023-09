Face à l'isolement il faut tisser du lien pour prévenir les suicides selon le Docteur Jean-Jacques Chavagnat

C'est un sujet difficile et encore tabou, ce dimanche 10 septembre c'est la journée mondiale de prévention contre le suicide. En France depuis deux ans, un numéro de téléphone est mis en place. Le 3114, pour apaiser les souffrances, écouter, orienter si besoin, et réduire le nombre de passage à l'acte. Au total il existe 15 centres d'appels en France, dont un chez nous à Poitiers. Installé au CHU ce centre couvre le Poitou-Charente et le Limousin. Il est coordonné par le centre hospitalier Laborit, et le Docteur Jean-Jacques Chavagnat, psychiatre. Il était notre invité ce vendredi 8 septembre 2023 sur France Bleu Poitou.

C'est un sujet dont il est difficile de parler, qui est "souvent assimilé à une faiblesse ou à des considérations morales" explique Jean-Jacques Chavagnat. Il remarque cependant que les femmes ont plus de facilités à verbaliser, à se confier que les hommes, "mais je note qu'au bout de 20 à 30 ans que cela évolue positivement" ajoute-t-il.

Le 3114 un numéro confidentiel

D'où l'intérêt de ce numéro, non pas anonyme mais confidentiel. Il est mis en place depuis octobre 2021. Ce sont des professionnels de santé, et particulièrement des psychologues qui décrochent. Tous sont formés pour recueillir la parole, et surtout pour retisser du lien. C'est la clé explique le Docteur Jean-Jacques Chavagnat "parce que souvent, il y a cette absence de lien et le sentiment qu'on est seul, voilà, et que personne ne nous aime et que personne ne peut nous comprendre". Cela passe par l'écoute mais aussi la connaissance du patient. "Ce qui nous intéresse c'est la personne (...) de connaître en quelques minutes le parcours de ce patient, de mettre en place de l'empathie".

Un public très vaste de 10 à 90 ans

Le numéro est joignable 7J/7, 24H/24. Le public est très vaste "entre 10, 12 ans et 90 ans et ça dépend des moments. Parfois, ils sont un petit peu plus âgés, d'autres fois un peu plus jeunes. Les répondantes que je supervise et que j'accompagne nous racontent des histoires justement à la fois chez les plus jeunes et chez les plus anciens" confie le Docteur Jean-Jacques Chavagnat. Il y a bien sûr des personnes dans une grande détresse mais ce n'est pas toujours le cas, "parfois ils ont envie d'expliquer une problématique qui leur donne l'impression de ne pas être capable de faire face alors que souvent ils le sont" poursuit le coordinateur de la plateforme téléphonique installée à Poitiers.

Des stands sur les marchés le week-end du 9-10 septembre 2023

Outre la plateforme téléphonique, à l'occasion de ce week-end de prévention, il y aura aussi des stands sur des marchés comme à Poitiers-Notre Dame à Gençay ou encore à Bonneuil-Matours. "Ce que nous essayons de faire, c'est d'aller justement vers les personnes, via d'autres animations" explique le Docteur Jean-Jacques Chavagnat, Ce week-end ce sera l'occasion de montrer quelques-uns des visages derrière les voix qui répondent confidentiellement. Ce sera aussi l'occasion de mieux faire connaître la plateforme téléphonique.

Le 3114 est joignable 7J/7 et 24H/24, gratuitement.