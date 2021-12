Face à la 5e vague de Covid, le plan blanc déclenché à l'hôpital de Colmar

Face à la propagation de l'épidémie de coronavirus en Alsace, le plan blanc a été déclenché à l'hôpital de Colmar (Haut-Rhin) ce mercredi 1er décembre. Le dispositif d'urgence doit permettre à l'hôpital de faire face aux nouveaux cas de la 5e vague de l'épidémie de Covid. Un certain nombre d'opération non-urgentes seront déprogrammées.

L'agacement des soignants

Si les hôpitaux se préparent à l'arrivée de nouveaux patients, en augmentant les capacités d'accueil, une partie des soignants sont agacés par les débats sans fin sur la vaccination et le scepticisme de ceux qui refusent de se faire vacciner alors que ce sont des personnes non-vaccinées qui se retrouvent aujourd'hui dans les services.

Le chef du pôle des urgences de l’hôpital de Colmar, Yannick Gottwalles rappelle : "Tous les patients admis en réanimation qui sont des Covid sont des non-vaccinés. Et les services de réanimation sont saturés par patients qui ne devraient pas être là s’ils avaient été vaccinés".

"On fait face et on augmente les capacités d’accueil parce que la vague, la xème est là, et qu’on n’en a pas encore fini avec cette épidémie" ajoute le chef de service.

Les services d'urgence sous tension

A Mulhouse aussi l'hôpital commence à être sous tension avec 77 patients hospitalisés dont 16 en réanimation.

Dans le Bas-Rhin, le nombre de personnes en réanimation a doublé en quelques jours. Il est passé de 12 à 30 personnes.

En France, on frôle désormais les 50.000 nouveaux cas par jour et 13 cas suspects du nouveau variant Omicron ont été détectés en France selon Gabriel Attal, le porte parole du gouvernement.