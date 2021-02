Face à la Covid en Mayenne, le préfet annonce une nouvelle organisation de dépistage

Les taux d'incidence et de positivité demeurent très élevés en Mayenne. La préfecture de la Mayenne informe qu'à compter du lundi 1er mars, l'organisation des campagnes de dépistages par les tests PCR est adaptée, pour que les mayennais puissent se faire dépister plus facilement.

Le dispositif de dépistage PCR reste en place, pour répondre aux besoins, notamment pour les personnes symptomatiques ou cas contacts. Mais, pour avoir accès plus facilement aux tests, la préfecture de la Mayenne informe d'une nouvelle organisation.

Si vous souhaitez vous faire tester, vous pouvez vous rendre dans l’un des centres de dépistage ou contacter votre professionnel de santé de proximité (pharmacien(ne), médecin, infirmier(ère)) qui pourra vous faire le test PCR ou test antigénique ou vous orienter vers le bon endroit pour sa réalisation. Les centres de dépistage mobiles mis en œuvre par l’association départementale de la protection civile se déploient pour la période à venir :

Pour la période du lundi 1er au samedi 13 mars 2021, les centres de dépistage libres conservent un fonctionnement simple : sans rendez-vous, sans prescription et avec prise en charge à 100% sans avance de frais. Ils sont ouverts tous les jours, excepté le dimanche, avec des horaires adaptés au couvre-feu.

Où se faire dépister sans prescription?

Au centre de dépistage « Drive » du centre hospitalier de Laval :

Du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, en prenant rendez-vous en ligne via www.doctolib.fr, saisissez « CH Laval » dans la barre de recherche.

Ou, si votre demande est urgente et que vous répondez à l’un des critères de priorité en prenant rendez-vous par téléphone au 02 43 66 51 51, du lundi au vendredi, de 9h à 16h.

Vous pouvez vous présenter en voiture ou à pied. Le drive est situé au niveau du parking sud de l'hôpital (accès via la rue du Gué d'Orger).

Au laboratoire Biolaris :

À Laval, en prenant rendez-vous au 02 43 59 29 00

À Château-Gontier-sur-Mayenne, en prenant rendez-vous au 02 43 70 14 94

Plateforme sécurisée Covid-Express :

Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h et samedi de 13h30 à 14h30 en prenant rendez-vous en ligne via les moteurs de recherche sauf Internet Explorer, tapez « covid express » dans la barre de recherche.

En cas d’empêchement, vous devrez appeler le laboratoire pour annuler votre demande.

Au laboratoire SYNLAB Normandie Maine :

À Évron, en prenant rendez-vous au 02 43 01 25 01

À Villaines-la-Juhel, en prenant rendez-vous au 02 43 03 23 86

À Mayenne, en prenant rendez-vous au 02 43 00 99 00

Nouvelle organisation à partir du 1er mars

Nouvelle organisation du lundi 1er au samedi 13 mars 2021 de 9h30 à 13h30 et de 15h à 18h (horaires adaptés au couvre-feu).

LAVAL et son agglomération : À Saint-Berthevin, espace sportif Bernard Le Godais, place Pierre de Coubertin :

Lundis 1 er et 8 mars et mercredis 3 et 10 mars

À Laval, salle multi-sports du Palindrome, rue Albert Einstein, près de la zone commerciale, route de Tours :

Jeudis 4 et 11 mars , Vendredis 5 et 12 mars, Samedis 6 et 13 mars

Pour les communautés de communes du département :

Mardis 2 et 9 mars à Port-Brillet, salle de la Madelaine, Rue de Verdun

Jeudis 4 et 11 mars à Château-Gontier-sur-Mayenne, halle du Haut Anjou, parc Saint-Fiacre

Vendredis 5 et 12 mars à Mayenne, hall de la salle polyvalente, parc des expositons, rue Volney

Samedis 6 et 13 mars à Évron, gymnase municipal, boulevard Henri Rossignol

Que vous faut-il, le jour du test?

Que faut-il prévoir le jour du test ? Un masque propre et neuf, une carte vitale à jour, une pièce d’identité, une adresse mail (ou celle d’une personne de confiance), un numéro de téléphone portable et, le cas échéant, une prescription médicale.