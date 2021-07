Face à la demande massive, 2000 doses de 1ère injection seront disponibles samedi à Artois Expo

Alors que la vaccinodrome d'Artois Expo devait rester fermer ce samedi 17 juillet, il va finalement ouvrir et pourra procéder à 2000 injections de première dose. Une décision prise face à la très forte demande.

Les organisateurs ont presque du mal à y croire: le centre de vaccination éphémère mis en place ce mercredi 14 juillet sur la place des Héros à Arras a pulvérisé les records! Initialement, une 100è de doses devaient y être injectées aujourd'hui. Ce centre devait servir de vitrine, inciter les gens à venir se faire vacciner alors que l'on semblait avoir atteint un plafond de verre. Les annonces d'Emmanuel Macron rendant le pass sanitaire obligatoire pour de très nombreuses activités a totalement changé la donne! Alors que ce mini-centre ouvrait ses portes à 11h, des personnes ont commencé à faire la queue dès 8 heures du matin. Et ce sont finalement plus de 400 doses qui auront été injectées sur la journée, contre la centaine prévue initialement. Et il a fallu refuser du monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Face à cette très forte demande, le docteur Ziad Khodr, responsable du centre de vaccination d'Artois Expo annonce que le centre ouvrira finalement ses portes ce samedi 17 juillet. 2000 personnes pourront y recevoir une première injection, sur rendez-vous. Les rendez-vous pourront être pris à partir de ce jeudi matin 15 juillet sur la plateforme Doctolib. Et le centre sera aussi ouvert comme prévu dimanche pour 1800 injections de deuxième doses et 400 injections de première dose. Il avait été décidé initialement de laisser le centre de vaccination fermé le samedi puisque ces deux derniers week-ends, il n'avait pas fait le plein: seules 150 personnes s'étaient présentées sans rendez-vous pour venir se faire vacciner.