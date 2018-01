Le réseau Sentinelles publie ce jeudi son bulletin hebdomadaire. Les consultations pour symptômes grippaux ne cessent d'augmenter, avec 527 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière, soit 343.000 nouveaux cas. En Centre-Val de Loire, on est à 424 cas pour 100.000 habitants.

484 cas de grippe pour 100.000 habitants ont été diagnostiqués la semaine dernière en Centre-Val de Loire © Visactu

Sept gestes pour se protéger et protéger son entourage

Pour freiner la progression de la grippe, l'Agence régionale de santé rappelle les bons gestes à adopter pour se protéger ainsi que son entourage et éviter la propagation des virus en tout genre.

L'ARS préconise sept gestes à adopter pour se protéger des virus de l'hiver - © Agence régionale de santé

On le répète chaque hiver, mais la première des barrières contre les virus, c'est le lavage des mains plusieurs fois par jour. Il faut bien sûr se couvrir le nez et la bouche quand on tousse, se moucher avec un mouchoir à usage unique.

Enfin, quand on est malade, il vaut mieux rester chez soi et limiter les contacts. Le port du masque est préconisé, notamment lorsqu'on est en contact avec des personnes fragiles comme les enfants ou les personnes âgées.

L'ARS rappelle que ces gestes d'hygiène sont à appliquer même si l'on est vacciné contre la grippe.