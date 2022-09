Face à la maladie d'Alzheimer, une conférence et les conseils d'un spécialiste à Châteauroux

Plus d'un million de Français souffrent de la maladie d'Alzheimer. Une épreuve pour les personnes qui perdent progressivement la mémoire. Un choc aussi et une charge physique et mentale lourde pour les proches et les aidants. S'il existe des centres de répit pour éviter d'aller jusqu'à l'épuisement, beaucoup de familles ne sont pas préparées à cette situation. C'est le sens d'une conférence organisée de 9h30 à 12h, salle Barbillat-Touraine à Châteauroux.

Le docteur en physiologie Rémi Delfour-Peyrethon anime ce moment d'échange avec des familles. Il était également l'invité de France Bleu Berry ce mercredi pour délivrer quelques conseils. "C'est bien de faire de l'activité physique. On n'est pas obligé de faire du sport mais c'est important de bouger. Plus tôt on va commencer, plus on va être capable de se protéger face à l'apparition de la dégénérescence cellulaire", souligne le docteur. En effet, l'activité physique va jouer sur la sédentarité, l'obésité, l'hypertension qui sont des facteurs d'aggravation de la maladie.

Le niveau d'activité physique n'est pas précisé. "Ça dépend du degré d'atteinte de la maladie, ça dépend de l'intensité de l'effort physique également. Mais les recommandations actuelles parlent de 30 minutes d'activité physique par jour", conclut le docteur Rémi Delfour-Peyrethon.