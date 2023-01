Face à la pénurie, cette pharmacie clermontoise fabrique des gélules d'antibiotiques

C'est la première fois que l'Agence nationale de sécurité du médicament appelle ainsi les pharmacies à l'aide pour palier une pénurie et fabriquer un médicament. En l'occurrence l'amoxicilline, cet antibiotique très prescrit notamment dans sa version enfant pour soigner les angines, otites et autres maladies d'origine bactérienne.

A Clermont-Ferrand, la pharmacie Montalembert, tout près du CHU Montpied, fait partie de la quarantaine d'officines missionnées en France, au moins jusqu'à fin février. Dans son laboratoire, ils sont quatre à préparer et contrôler les médicaments.

Pour des raisons de stabilité, ici on ne fabrique pas la version sirop, souvent prescrite aux enfants, mais des gélules d'Amoxicilline. "Le challenge c'est l'échelle", raconte Cécile Jacquet, pharmacien responsable du préparatoire. "On vient palier une rupture d'un nombre de boîtes très important. Comme la molécule est assez sensible, on est obligé de travailler dans une salle séparée, sous une hotte, avec un matériel dédié donc il a fallu réorganiser tout le reste de la fabrication."

Le laboratoire de la pharmacie Montalembert à Clermont fabrique jusqu'à une centaine de boîtes d'Amoxicilline par jour. © Radio France - Juliette Micheneau

La pharmacie Montalembert fabrique ainsi jusqu'à une centaine de boîtes d'Amoxicilline par jour et alimente quelques 400 officines en Auvergne.

Si on en arrive là, c'est parce que les industriels ont réduit la production pendant la période Covid. Mais cet hiver les autres maladies sont revenues en force. C'est pour ça qu'on manque aussi de Doliprane, notamment pour enfant. Du coup le laboratoire de la pharmacie Montalembert fabrique aussi des suppositoires de Paracétamol.