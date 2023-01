Face à la pénurie de médecins, une borne de téléconsultation à Goulles en Corrèze séduit

La télémédecine est l'une des solutions pour pallier le manque de médecins. La Corrèze en a fait l'une des actions de son plan Ambitions Santé. Une première borne de téléconsultation a ouvert à Goulles, près d'Argentat, en juillet dernier, en lien avec la plateforme spécialisée Médadom.

Une borne pour téléconsulter un médecin

Dans le village de 330 habitants, il n'y a plus de médecins depuis longtemps. Les habitants doivent se déplacer à 16 kilomètres de chez eux pour une consultation. Cette borne est une bonne alternative pour les consultations les plus courantes : les affections légères types rhume ou les renouvellements d'ordonnance. C'est une bonne alternative pour le maire de la commune. "Cela ne remplace pas le médecin généraliste. Le médecin en visioconférence ne palpe pas, mais il peut rendre des services. Je crois que c'est une activité complémentaire de celles des médecins généralistes qui sont débordés" soutient Hervé Rouanne.

Il y aurait entre 10 et 15 utilisateurs par mois. La pratique a encore du mal à entrer dans les mœurs, en particulier en milieu rural. "Il faut le temps au temps, ça débute. Il y a un potentiel d'activité, un potentiel d'utilisation important en milieu rural. On sent que psychologiquement, ça rassure les gens. C'est déjà un bon point de savoir qu'ils peuvent avoir un conseil médical et une prescription. Ça, je le vois avec les nouveaux arrivants" défend le maire.

10 et 15 utilisateurs par mois

Un habitant confirme : "Pour moi, ça a été un plus. Je n'avais pas de médecin traitant comme je viens d'arriver sur la commune. J'ai utilisé la borne pour mes enfants et ma foi, ça s'est très bien passé".

Il faut une dizaine de minutes avant d'avoir un médecin de Médamom en visioconférence. Pas de panique pour les néophytes, deux employés de la commune sont là pour donner un coup de main. "C'est les aider, soi pour le compte, parce que ce n'est pas évident la première fois, il faut qu'ils renseignent les données personnelles, soit pour les outils, parce que certains ne savent pas bien les manipuler " montre du doigt Sylvie Daulhac.

Trois autres bornes en Corrèze

"C'est une attractivité pour le territoire, non seulement pour la commune, mais pour tout le coin. Les gens demandent pour avoir un médecin, une infirmière, une kiné. Et quand on leur dit qu'ils ont la possibilité de consulter à distance, ils sont déjà rassurés" conclut Hervé Rouanne.

Le maire est satisfait de ce bon début auprès d'une population assez âgée et rurale. C'est aussi un encouragement pour le département de la Corrèze qui a mis en service deux autres bornes à Chamberet et à Lapleau, et en prévoit une quatrième cette année à Saint-Viance.