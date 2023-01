Face à la vague d'arrêts maladie, les urgences de l'hôpital de Saint-Avold vont être fermées la nuit

L'hôpital de Saint-Avold s'enfonce un peu plus dans la crise. La direction de l'établissement privé à intérêt collectif annonce, lundi 9 janvier, que le service des urgences va être fermé toutes les nuits, de 19 heures à 8 heures. Avec l'afflux d'arrêts maladie chez son personnel soignant, l'hôpital n'arrive plus à faire face à la triple épidémie de Covid-19, de bronchiolite et de grippe. Dans le service des urgences, une trentaines d'infirmières et d'aides-soignants se sont arrêtés en moins d'une semaine, sur un effectif de 38. Deux préavis de grève ont aussi été déposés par les organisations syndicales. Le plan blanc est déclenché dans tout l'hôpital depuis jeudi.

"Il y aura toujours la possibilité de réorienter les patients", explique Denis Garcia, directeur de l'hôpital de Saint-Avold. "Nous travaillons en lien étroit avec l'Agence régionale de santé et avec le 15 pour faire en sorte que la population du secteur soit informée que les urgences seront fermées toutes les nuits dans les 2-3 jours qui viennent, le temps qu'on trouve une solution."

Un appel à la solidarité dans les départements voisins

En cas d'urgence vitale, c'est le Samu qui prendra le patient en charge pour le transférer vers l'hôpital le plus proche. soit vers l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach, soit vers les établissements à Metz. "Saint-Avold est situé à équidistance de Metz et de Forbach donc en fonction de la situation des différents hôpitaux, le 15 déterminera l'établissement le plus à même de prendre en charge le patient", continue Denis Garcia.

Dans le cadre du plan blanc déclenché dans tous les établissements de santé de la Moselle , vendredi 6 janvier, un appel a aussi été lancé aux départements voisins, soit pour qu'ils envoient certains de leurs soignants dans notre département, soit pour qu'ils accueillent des patients mosellans à hospitaliser. "Pour l'instant, je n'ai pas encore eu connaissance de personnels d'autres départements qui pourraient venir en renfort, mais généralement la collaboration est plutôt efficace", assure le directeur de l'hôpital de Saint-Avold. "Nous souhaitons que, comme pendant la pandémie de Covid-19, le personnel des structures moins touchées puisse venir nous aider."

En attendant, il est toujours vivement recommandé d'appeler le 15 avant de vous déplacer aux urgences, que ce soit à l'hôpital de Saint-Avold ou ailleurs en Moselle.