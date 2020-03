Face à la vague qui s'amplifie, des centres Covid ouvrent en région Centre Val de Loire

Deux centres Covid ouvrent ce lundi 30 mars à Gien et Briare dans le Loiret, et une dizaine de projets sont en cours, pour accueillir les patients contaminés dans un circuit dédié, sur prescription de leur médecin généraliste. L'objectif : éviter leur arrivée dans les salles d'attente

En cette fin du mois de mars, 10 "centres Covid" ont déjà ouvert leurs portes aux malades du coronavirus en Centre Val de Loire, notamment à Tours, Chateauroux, Chateaudun, et d'autres devraient ouvrir très prochainement. Dans le Loiret, deux centres ouvrent ce lundi à Gien et à Briare.

Aucune consultation spontanée

Ces "centres Covid" fonctionnent selon une procédure très stricte : pas question pour les patients de s'y présenter spontanément, ceux qui le font sont refoulés.

Ces centres sont dédiés aux patients qui, après une téléconsultation avec leur médecin traitant, ont besoin d'un examen médical physique, par exemple un examen des poumons. Ou bien à ceux pour qui une consultation au bout d'une dizaine de jours est nécessaire.

Eviter des malades du Covid 19 dans les salles d'attente

Portés par les médecins généralistes, ces centres installés soit dans des maisons de santé pluridisciplinaires, soit dans des dispensaires, soit dans des locaux mis à disposition par les mairies, sont destinés à éviter que des malades ne se présentent dans les salles d'attente.

Les gens qui viendraient sans être adressés par leur médecin seront refoulés

"L'entrée est filtrée, la seule possibilité d'entrer c'est d'être passé avant par une téléconsultation" explique le Dr Pierre Bidaut, médecin généraliste à Gien et président de la CPTS Giennois-Berry, à l'origine des deux premiers centres Covid du Loiret. "Toute personne qui se présentera directement au centre sera stoppée, il est hors de question de laisser les gens arriver comme aux urgences, c'est impossible".

Les centres Covid ouverts en Centre Val de Loire :

En Indre et Loire

Tours centre ville (porté par SOS Médecin, rue de la Dolve)

Centre médical des Fontaines

Centre médical de Choiseul (ouverture ce lundi 30 mars)

Dans le Cher

à Mehun sur Yèvre une maison de santé pluridisciplinaire dédiée

à Saint Martin d'Auxigny un dispensaire Covid

Dans l'Indre

Chateauroux : clinique privée Saint François

Le Blanc

En Eure-et-Loir

Brou

Cloyes-sur-le-Loir

Bonneval

Chateaudun

Orgères en Beauce

Dans le Loiret

Gien (ouverture ce lundi 30 mars)

Briare (ouverture ce lundi 30 mars)

Les projets d'ouverture en Centre Val de Loire

Cinq centres Covid devraient ouvrir prochainement dans le Loir-et-Cher. En Indre et Loire deux sont en projet à Amboise et Bourgueil. Plusieurs projets également à Aubigny sur Nère dans le Cher, et à Boischaut-Nord dans l'Indre