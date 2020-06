Face au coronavirus, l'Hôpital de Grenoble a tenu bon et reprend maintenant son fonctionnement normal

Au plus fort de l'épidémie, le CHU de Grenoble a accueilli 110 malades atteints par le coronavirus. Il a fallu ouvrir des lits dans différents services. Désormais, il n'y a plus de "patients Covid" à l'hôpital qui a "tenu bon". Nous avons recueilli des paroles de soignants sur cette crise sanitaire.

"Il n'y a plus de patient avec un Covid, à l'hôpital de Grenoble. Il y a encore des patients en réanimation qui étaient rentrés il y a plusieurs semaines avec le Covid mais qui sont maintenant soignés pour d'autres complications. Cela fait bien longtemps qu'ils ne sont plus contagieux par exemple, et les services n'ont pas besoin de protection, ni d'isolement en ce qui les concerne".

110 patients atteints par le coronavirus hospitalisés à Grenoble au plus fort de la crise

Le Professeur Olivier Epaulard à l'entrée du service Maladies Infectieuses © Radio France - Véronique Saviuc

Le Professeur Olivier Epaulard peut maintenant regarder en arrière, et évaluer la réactivité de l'hôpital face à l'afflux de malades contagieux accueillis dans son service de maladies infectieuses d'abord, puis dans des lits ouverts dans d'autres services quand la pression s'est faite plus forte. Au total, 110 patients atteints par le virus ont été hospitalisés au plus fort de la crise début avril, dont plus d'un tiers en réanimation.

L'hôpital a tenu bon, grâce à un mélange de chance et de professionnalisme- Olivier Epaulard

"Si je regarde l'Isère, je pense qu'il y a eu un mélange de professionnalisme et de chance. On a eu la chance d'être moins touchés que l'Oise et la région de Mulhouse par exemple. Et en particulier grâce au confinement, on a vu la différence en terme de nouveaux cas admis à l'hôpital après le 15 mars. Professionnalisme, parce que toutes les structures ont tenu bon. Tout l'hôpital est en train de se remettre du gros effort qu'il a produit. Mais on ne peut pas dire qu'on est en état d'épuisement. Le fait de se dire qu'il n'y a plus ou presque plus de virus, c'est ça qui nous fait du bien."

Soins en pneumologie au CHU de Grenoble - Service communication du CHUGA

Baptême du feu pour Annabelle Plastre, cadre de santé du service maladies infectieuses

Annabelle Plastre, 29 ans, a été nommée cadre de santé "junior" au service des Maladies Infectieuses (27 lits, 15 infirmières, 9 aide-soignantes) le 18 février dernier, juste avant la crise du coronavirus. Sa mission, protéger les soignants grâce à des masques, visières, lunettes, blouses, sur-blouses, charlottes .. et trouver des informations pour rassurer son équipe.

Les tensions, c'était surtout au niveau du matériel de protection, des masques-Annabelle Plastre

"Mis à part les interrogations sur ce virus, de savoir si on risquait de l'attraper malgré les protections, si on risquait de le transmettre à nos familles, les tensions c'était surtout au niveau du matériel, des masques... Mais on n'a pas eu de problème d'effectifs finalement, parce toutes les unités qui n'étaient pas indispensables ont fermé leur lit. Du coup on a eu beaucoup d'aides venues de l'extérieur , et on a même eu du sur -effectif. L'équipe a assez bien géré, c'est une équipe qui est très solidaire, très volontaire".

C'est plus maintenant que le virus ne circule plus que c'est compliqué- Annabelle Plastre

"Là, aujourd'hui, ce qui est plus compliqué, c'est le retour à la normale maintenant qu'il n'y a plus de Covid. On retrouve nos sous-effectifs, on manque de personnel, on n'a pas beaucoup de postulants, en aide-soignant notamment. Les patients qu'on a sont des patients très lourds, qui sont restés longtemps chez eux, sauf urgence, à cause du confinement, ils sont très âgés. Les renforts sont repartis parce que les autres services ont repris leurs activités et qu'ils avaient besoin de leurs effectifs. C'est plus maintenant que c'est fatiguant que finalement pendant la crise Covid."

Marie, aide-soignante (à gauche) et Annabelle Plastre, cadre de santé (à droite) © Radio France - Véronique Saviuc

C'était des soins moins lourds mais beaucoup plus protocolaires- Marie, aide-soignante

Marie est aide-soignante dans le service des maladies infectieuses, elle a 53 ans et une pimpante fleur rouge dans les cheveux ("ça, c'est pour faire plaisir aux patients"). Elle se veut un peu le porte-parole des soignants de son équipe pour dire comment ils ont vécu cette période : "C'était des patients qui demandaient beaucoup moins de soins, à part le paracétamol. Des prises des constantes régulièrement, et la température pour voir l'évolution et notamment les complications au bout du septième ou huitième jour".

On a été très fatigués mais c'est l'après-Covid qui est difficile -Marie, aide-soignante

"On a été très fatigués dans la mesure où, si les soins étaient moins lourds, il fallait les faire de façon très protocolaire (à cause des risques de contaminations). Mais à l'heure d'aujourd'hui, l'après-Covid est beaucoup plus difficile, avec le manque de personnel, comme c'était déjà le cas auparavant avant. Alors on se dépêche un peu plus, on passe moins de temps malheureusement, mais les soins sont toujours de qualité . On accélère les pas, nos mouvements, alors oui, effectivement, on est très fatigués à la fin de la journée".

On aimerait que ceux qui nous ont applaudi continuent à nous soutenir maintenant -Marie, aide-soignante

Marie a trois enfants adultes (qui ont eux-mêmes des enfants). Quand le CHU a reçu ses premiers patients contaminés, ils l'ont mise "en quarantaine", par précaution. Elle ne les a pas vus pendant toute la durée du confinement. "Mes voisins m'ont entendue après le déconfinement, parce qu'on a souhaité tous les anniversaires en retard en même temps, et on a été plutôt bruyants", avoue-t-elle en éclatant de rire.

Maintenant, Marie voudrait que les soignants continuent à être soutenus comme ils l'ont été chaque soir à vingt heures pendant des semaines : "On aimerait retrouver sur le parvis de l'hopital le 16 juin ceux qui nous ont applaudi pendant l'épisode du Covid . On aimerait qu'ils nous soutiennent cette journée-là".

Le 16 juin, les personnels et les usagers de la santé sont appelés à une journée d'action

Les syndicats de la santé et les collectifs Inter-Urgences et Inter-Hopitaux appellent les personnels ou les usagers à participer à une journée nationale de mobilisation pour demander plus de moyens pour l'hôpital, notamment. Elle est organisée en plein milieu du "Ségur de la Santé" lancé le 25 mai par le gouvernement et qui doit aboutir en juillet à un « plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières".