Face au Coronavirus, un restaurant niçois ferme pour préserver ses employés et clients

L’équipe de @paperplanenice annonce ce soir sa décision d’appliquer le principe de précaution face à la menace imminente du corona virus sur Nice et autres villes proches de l’Italie. Nous avons choisi la sagesse face à cette triste menace qui malheureusement nous concerne tous et donc de fermer nos portes pour une durée indéterminée qui sera mise à jour en fonction de la situation. C’est un choix de protection envers nous mêmes, nos employés et notre clientèle. Avec pour principe le dicton “mieux vaut prévenir que guérir”, nous préférons prendre le choix de précaution et de la sécurité. Nous espérons un retour à la normale au plus vite pour vous accueillir à nouveau dans de bonnes conditions. Étant proche de notre clientèle, suite à ce choix, si besoin nous sommes à votre écoute (MP). 🙏🏻😊❤️