Face au Covid, le maire de Montoison ferme les deux écoles de la commune

Le maire de Montoison dans la Drôme Jean-Marc Bouvier ferme par arrêté l'école maternelle et l'école primaire de la commune jusqu'au mercredi 19, face à la multiplication des contaminations et des cas contacts au sein du personnel.

"Aujourd'hui, recevoir dans nos écoles des enfants qui ne sont pas encadrés à la hauteur où ils devraient l'être, avec des enseignants qui ne sont pas en mesure d'enseigner, c'est juste improbable". Le maire Jean-Marc Bouvier de Montoison, dans la Drôme au sud de Valence, assure ne pas chercher le buzz, et ne pas avoir pris une décision politique. Pour lui, c'est simplement du bon sens.

Le maire explique qu'il y a des cas positifs et des cas contacts chez les élèves, chez les enseignants, et au sein du personnel, "on tient l'objectif de ne pas fermer, mais à un moment, ce n'est pas raisonnable". Jean-Marc Bouvier répète ne pas avoir d'a priori quant à la façon de gérer la crise, mais estime que les établissements ne sont plus en capacité d'accueillir les enfants. "Demander à deux personnes de surveiller 150 enfants dans une cour, est-ce qu'on est encore dans la mission de l'Education nationale ?" Il ajoute : "le directeur de l'école primaire qui est enseignant lui-même passe son temps à gérer des résultats de tests !"

Ce n'est pas une décision radicale, c'est une décision qui traduit un peu de bon sens et de lucidité

Au total, les deux écoles comptent cinq classes en primaire et trois classes en maternelle. Il y a également une douzaine de salariés accompagnent les enseignants. L'arrêté pris prévoit la réouverture des écoles le jeudi 20 janvier, "ce qui nous laisse une probabilité non nulle de voir des gens sortir de la phase patente de la maladie, et de les voir en capacité de retrouver leur travail" estime Jean-Marc Bouvier. Il assure que les retours des parents suite à sa décision sont dans l'ensemble positifs.