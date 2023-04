Face au mal-être de la jeunesse, les psychologues lorrains sont "submergés"

En Lorraine, la santé mentale des jeunes préoccupe les professionnels. Depuis le Covid, les 18-24 ans sont de plus en plus nombreux à souffrir de dépression et d'anxiété. Les psychologues, en première ligne, sont submergées de demandes et n'arrivent pas à faire face.

En 2021, un jeune sur cinq aurait connu un épisode dépressif (photo d'illustration) © Maxppp - Vanessa Meyer La santé mentale de la jeune génération inquiète les professionnels. En 2021, un jeune sur cinq aurait connu un épisode dépressif, selon Santé publique France, un chiffre en hausse de 36 % par rapport à 2017. Les spécialistes s'interrogent sur les moyens d'enrayer le phénomène. Des psychologues de l'Éducation nationale, réunis à la Faculté des Sciences et Technologies de Nancy, se sont notamment penchés sur la question ce mercredi 12 avril. Des psychologues "submergés" À l'origine du mal-être de la jeunesse : la crise sanitaire. Depuis 2020, les jeunes sont de plus en plus nombreux à souffrir d'anxiété et parfois de dépression. "Depuis le Covid, c'est très compliqué, beaucoup de jeunes ont des phobies scolaires et de réelles angoisses", indique Lauriane Bernard, psychologue de l'Éducation nationale. Le constat est unanime du côté des professionnels de la santé mentale. Ils se retrouvent en première ligne mais peuvent difficilement agir. "On est submergés par les demandes, assure Christelle, une autre psychologue. Que ce soit dans le service public ou le privé avec les psychologues libéraux, on est incapables d'absorber ces besoins". Un exemple : pour obtenir un rendez-vous gratuit dans un Centre Médico-Psychologique, "il faut être très, très patient", insiste Phillipe Barrant, également psychologue. En moyenne, les délais d'attente sont de l'ordre de six mois. "Je conseille aux adolescents qui ne vont pas bien de contacter leur conseiller principal d'éducation ou leurs professeurs", propose-t-il pour pallier aux manques de moyens. Dans l'idéal, les professionnels aimeraient l'ouverture de nouvelles structures spécialisées. À lire aussi Antidépresseurs : la consommation chez les jeunes a augmenté de plus de 62% en sept ans, selon un rapport