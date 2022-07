Pour la première fois ce mercredi 27 juillet, l'ambulance du SMUR de l'hôpital de Sarlat n'aura pas de médecin urgentiste à bord. A la place, il y aura deux infirmières dans la voiture. Et ce pourrait être le cas "une dizaine de jours en août", et même possiblement à la rentrée.

Face au manque d'urgentistes en Dordogne, il n'y a plus de médecin dans l'ambulance du SMUR de Sarlat

L'hôpital présente le système comme une "petite révolution" et un "gain de chance" pour les patients. On serait tenté de dire que c'est surtout une gestion de la misère. Face au manque de médecins pour assurer les gardes aux urgences, le centre hospitalier de Sarlat expérimente pour la toute première fois ce mercredi 27 juillet un système nommé EPMU, pour Equipe paramédicale d'urgence. En clair, des ambulances du SMUR sans médecin à bord, mais avec deux infirmières.

A l'hôpital de Sarlat normalement, il y a au moins deux médecins urgentistes en permanence. L'un pour assurer l'accueil dans le service des urgences aux patients qui arrivent. L'autre disponible pour partir en intervention avec l'ambulance blanche et jaune du SMUR, sur un accident de la route, un AVC, ou un choc anaphylactique. Mais l'hôpital n'arrive plus à boucler ses plannings de garde. Il ne trouve plus assez de médecins urgentistes, même en intérim.

"35 minutes" pour faire venir l'hélico de Périgueux

Depuis le début de l'été, c'est déjà la cinquième fois que le petit hôpital se retrouve avec un seul urgentiste de garde au lieu de deux. Dans ces cas-là, les urgences passent en mode dégradé. Les patients qui se présentent à l'hôpital trouvent porte close. Un téléphone rouge a été installé pour qu'ils appellent le 15 et c'est le médecin régulateur de Périgueux au téléphone qui va décider s'ils peuvent entrer. C'est une urgence vitale ? Il peut entrer. Ca peut attendre ? On lui propose un rendez-vous plus tard, ou d'aller chez un médecin libéral de garde.

Le seul médecin qui reste aux urgences doit gérer les patients dans un état sérieux qui lui sont envoyés par le 15. Il n'y a plus personne pour partir avec l'ambulance sur les interventions en extérieur. A la place, ce sont deux infirmières qui vont partir sur les interventions dans la voiture blanche et jaune au gyrophare bleu. Pour Jean-Paul Lorendeau, le médecin-chef du SAMU de la Dordogne, c'est un "gain de chance" pour le patient. Sarlat est le deuxième hôpital à expérimenter le système en France, après une première dans la Sarthe.

Le même système à Bergerac, voire Périgueux ?

Jusqu'à présent, quand l'hôpital de Sarlat était dans cette situation de crise, c'est une ambulance de Périgueux qui partait avec un médecin à bord pour faire les interventions sur le terrain. Une situation intenable : "On prend 45 minutes minimum pour aller à Sarlat en voiture, et 35 minutes en hélicoptère en comptant le temps de décollage", explique le docteur Lorendeau. Dorénavant, l'équipage d'infirmière pourra être "déclenché" et partir sur un lieu d'accident en même temps que l'équipage de Périgueux part avec un médecin à bord. Elles pourront arriver les premières et effectuer les premiers gestes de secours en attendant l'arrivée du médecin.

Les infirmières ont été spécialement formées à la médecine d'urgence depuis un mois. Et le système ne sera pas appliqué en permanence. Seulement les jours où il n'y a pas assez de médecins urgentistes à Sarlat. Cela pourrait concerner "une dizaine de jours" au mois d'août, selon Jean-Paul Lorendeau, et cela pourrait continuer certains jours à la rentrée. L'Agence régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine regarde l'expérimentation de très près. Elle n'exclut pas de l'appliquer à l'hôpital de Bergerac, et même à Périgueux, si un jour il manque de médecins pour assurer les équipages du SMUR.