Face au manque de généralistes, cette pharmacie toulousaine a installé une cabine de téléconsultation médicale

C'est un sujet qui touche les zones rurales mais aussi certains secteurs urbains : le manque de médecins généralistes. Pour pallier ce problème, certaines communes ou pharmacies ont décidé d'installer des cabines de téléconsultation médicale. A Toulouse, la pharmacie "La Cépière" a fait ce choix au mois de janvier.

Une cabine avec des instruments médicaux connectés

Cette cabine, un peu plus grande qu'un photomaton, propose une banquette confortable et des instruments connectés qui permettent aux médecins qui consultent de l'autre coté de l'écran d'ausculter les patients à distance. Géraldine Dambax, la pharmacienne titulaire de cette officine, a expliqué à France Bleu Occitanie son fonctionnement : "Là, vous voyez, il y a un écran. _La caméra se trouve ici_, juste au-dessus."

La cabine de téléconsultation a été installée au mois de janvier © Radio France - Claudia Calmel

Une fois installé, le patient introduit sa carte Vitale, se crée un compte en quelques clics et un médecin le reçoit en consultation à distance sous dix à quinze minutes en moyenne. Les médecins sont salariés par la société qui commercialise ces cabines et utilisent une série d'instruments connectés que le patient manie lui même : _"_Il y a un tensiomètre : quand vous passez le brassard autour du bras, le médecin a accès aux mesures de tension en temps réel. Il y a aussi un thermomètre frontal, un stéthoscope pour écouter les bruits du cœur, un otoscope pour observer l'intérieur de l'oreille grâce à une camera, un dermatoscope pour examiner la peau et une balance."

La cabine dispose d'instruments connectés © Radio France - Claudia Calmel

Un dispositif pour des consultations ponctuelles

La pharmacienne loue la cabine de téléconsultation environ 300 euros par mois, mais ne facture pas le service à ses clients. Les retombées sont plutôt en terme de fréquentation pour l'officine.

Les consultations sont entièrement prises en charge par la Sécurité sociale. Une solution complémentaire pour Géraldine Dambax : "Nous avons des patients qui ont besoin d'une consultation rapide, mais leur médecin généraliste n'est pas forcément disponible. D'autres n'ont pas de médecin traitant. Ces cabines ne sont pas là pour remplacer un généraliste dans le cadre d'un suivi de personnes diabétiques ou hypertendues, par exemple. Elles doivent servir à des besoins ponctuels ou à des renouvellement d'ordonnances."

Géraldine Dambax, la pharmacienne titulaire de la pharmacie "La Cépière" © Radio France - Claudia Calmel

Pour Géraldine Dambax, ces dispositifs pourraient tout de même constituer un début de solution à la désertification médicale : "On pourrait éventuellement l'envisager, mais dans le cadre d'un exercice coordonné entre des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, qui permettrait de proposer une prise en charge plus complète."

Depuis la mi-janvier, environ 70 patients ont utilisé la cabine de téléconsultation de la pharmacie "La Cépière"