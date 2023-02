Face au manque de médecins, des habitants de Barneville-Carteret s'inquiètent et manifestent

Ils dénoncent une santé en danger. Une cinquantaine d'habitants se sont réunis à 10h30 ce samedi 25 février devant la mairie de Barneville-Carteret. Après le départ en retraite de deux généralistes, il n'y a plus qu'une seule médecin sur la commune. Une situation intenable pour une association d'habitants qui a appelé à la mobilisation.

ⓘ Publicité

Un désert médical qui s'aggrave

Le constat est sans appel pour l'association : sur la Côte des Isles, il n'y a plus que quatre médecins quand il en faudrait huit, d'après elle, et la commune de Barneville-Carteret n'a plus qu'une généraliste. Les conséquences, tous les habitants les vivent au quotidien : "depuis que notre médecin est parti, je suis obligée d'aller à Valognes," explique l'une, "nous on n'a plus du tout de médecin donc on n'est plus suivi," lance une autre habitante, "on est sous traitement et on n'a plus personne pour avoir nos médicaments," poursuit un troisième.

"Beaucoup renoncent aux soins," constate Aude Jourdain, présidente de l'association pour un centre de santé sur la Côte des Isles, "certains appellent le 15, le Samu et d'autre font de longues distances pour consulter ce qui pose la question des personnes à mobilité réduite ou contrainte." L'association demande donc la création d'un pôle de santé avec des médecins salariés par les collectivités.

Des projets en cours mais qui vont prendre du temps

Des médecins salariés d'une collectivité, cela existe déjà dans la Manche, c'est ce qu'a notamment fait la ville de Cherbourg avec le centre Brès-Croizat. Un projet est en cours au niveau de l'agglomération du Cotentin, souligne le maire de Barneville-Carteret, David Legouet, quelque peu agacé par cette mobilisation. La communauté de commune est en train de mettre en place un système avec des médecins salariés de la collectivité qui seraient envoyés dans les pôles de l'agglomération qui en ont le plus besoin, comme Barneville-Carteret. "On comprend le désarroi des habitants qui peut monter en colère," insiste l'élu, "mais on a réuni ce collectif le 20 septembre 2022 pour leur expliquer que cela allait prendre deux ans."

Le maire appelle donc à la patience et tient à rappeler que les communes et agglomérations investissent dans la santé alors que c'est normalement du ressort de l'État. Une autre solution est en projet au niveau de la région : des cabines de télé-consultation avec une infirmière en charge des examens et un médecin normand en visio, qui organise la prise en charge. En Normandie, 10 territoires ont été retenus et la Côtes des Isles est bien placée pour en bénéficier mais là encore, cela prendra du temps.