Face au manque de personnel, l'accès aux urgences régulé à certaines dates aux Hospices Civils de Beaune

Les vacances d'été et quelques arrêts maladie auront eu raison de l'organisation des urgences au Centre Hospitalier Philippe Le Bon de Beaune. Confronté à une pénurie de personnels, l'établissement est contraint de mettre en place une régulation de l’accès aux Urgences.

Six journées sont concernées pour l'instant d'ici la fin des vacances scolaires : les mercredi 19, lundi 24, mardi 25 et lundi 31 juillet, mercredi 9 août et lundi 21 août. Cette régulation sera en vigueur entre 8h30 et le matin et 18h30 le soir.

Orientation des patients via le 15

Concrètement, les patients devront d'abord et obligatoirement composer le 15 avant de se déplacer aux urgences. Charges aux régulateurs d'orienter au mieux les malades, afin d'éviter la surcharge du service d'urgences. "En fonction de l'analyse de la situation", précise l'établissement, chaque personne pourra "bénéficier de conseils médicaux par téléphone, être orienté vers un médecin, une maison de santé, SOS Médecins, ou bien les urgences" lorsque la situation l'impose.

Cette régulation se fait sur le même modèle que le "SAS", le service d'accès aux soins, qui s'applique d'éjà depuis plusieurs mois au CHU de Dijon, et qui a permis de réduire les entrées aux urgences de 15 à 20% sur l'établissement.

Malgré ces consignes, "Les patients qui se présenteraient spontanément aux Urgences du Centre Hospitalier seront accueillis et régulés à leur arrivée par l’Infirmière d’Accueil et d’Orientation afin de leur apporter la réponse la plus adaptée à leur situation".

Aux Hospices civils de Beaune, on précise que l'accueil des patients est maintenu pour la pédiatrie, la maternité et les urgences gynécologiques, et ce 24h/24.