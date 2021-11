Face au manque de personnel soignant, l'hôpital de Vienne en Isère ferme 25 lits

L'hôpital de Vienne en Isère fait face comme la plupart des hôpitaux au manque de personnel soignant. Pour assurer les soins en médecine, chirurgie et gérontologie, il est contraint de se réorganiser et ferme 25 lits.

Le manque de personnel soignant contraint l'hôpital Lucien Hussel de Vienne en Isère à se réorganiser pour assurer la prise en charge de patients en médecine, chirurgie et gérontologie.

Cette réorganisation est loin d'être anodine puisque le manque de moyens se fait sentir depuis le mois de septembre 2021. Il faudrait 30 infirmiers et 30 aides-soignants pour être plus serein. L'hôpital doit aussi composer avec des arrêts de courte durée et l'organisation des services de nuit est particulièrement touchée.

Pas de fermeture de service pour l'instant

Pour faire face à cette situation, la direction en lien avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) a pris des décisions lourdes. 25 lits ferment en ce mois de novembre sur l'ensemble de l'établissement, 25 autres sont transférés mais pour l'instant, cela n'engendre pas de fermeture de service.

Le moindre grain de sable semble pouvoir déstabiliser cette "optimisation", mot utilisé par le secrétaire général. Il pourrait venir de la fermeture de nuit des urgences de l'hôpital de Givors dans le Rhône à partir du jeudi 25 novembre et pour six jours. Cela devrait amener cinq passages supplémentaires aux urgences de Vienne selon la direction qui assure qu'il faut "rester prudent sur les évolutions sur ce secteur" puisque tous les services d'urgence du Nord-Isère et du sud de Lyon sont sous tension.

Une organisation en place au moins jusqu'à la mi-janvier 2022

Cette organisation de crise vaut au moins jusqu'à la mi-janvier 2022 mais l'hôpital n'exclut pas de devoir encore changer d'organisation d'ici là si ses effectifs évoluent.

En attendant, l'hôpital envisagent plusieurs pistes comme le recours aux heures supplémentaires, à "des missions de remplacement" et envisage "des actions de communication" pour recruter.