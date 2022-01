Face au protocole sanitaire, le ras-le-bol général dans les établissements scolaires de Nice

Protocole sanitaire à l'école, chapitre... il devient difficile de les compter pour Ingrid, mère de quatre enfants, scolarisés au primaire, au collège et au lycée à Nice. Autrement dit, des protocoles différents, pour des conséquences multiples. "La grande revient parfois à la maison, elle dit qu'il faut qu'elle fasse un test (...) la petite, elle ne parle plus que de ça, le covid, les tests, les gestes barrières... laissez les enfants tranquilles" s'agace Ingrid. Première préoccupation -et interrogation- chez les parents : les tests. A quelle fréquence les réaliser ?

J'ai dû lâcher le travail, récupérer mon fils, l'emmener à la pharmacie

"On est en colère" admet Anissa, qui attend à la pharmacie pour faire tester sa fille de cinq ans, cas contact d'un camarade de classe. "Si je ne fais pas le test, je suis bloquée, je ne peux pas aller bosser." Car pour un élève cas contact d'un camarade, c'est test obligatoire pour pouvoir retourner à l'école. Et autotests de contrôle réguliers. Sauf que les dernières mises à jour du protocole, Fatou les a ratées. L'école l'a appelée en pleine matinée de travail pour qu'elle vienne chercher son fils, âgé de 8 ans. "Il n'avait pas fait le test... je leur ai dit : mais de quel test on parle ?! J'ai regardé mon téléphone, je n'avais pas reçu le mail (...) catastrophe, j'ai dû lâcher le travail, récupérer mon fils, l'emmener à la pharmacie. Il était terrorisé, c'était très dur."

Un appel à la grève de plusieurs syndicats ce 13 janvier

Dur, ça l'est aussi du côté des établissements scolaires. Fabrice Jeunot, directeur de l'école publique Saint-Barthélemy à Nice, confie qu'il regarde régulièrement le site du ministère de l'Education nationale, pour s'assurer d'être à jour sur les protocoles. Et il doit composer au jour le jour avec les cas positifs, chez les élèves... mais aussi chez les profs. "Chaque matin, on a des parents qui sont dans la crainte qu'on leur dise qu'un collège est absent et donc que l'accueil des élèves est suspendu" raconte ce représentant du syndicat SNUipp. Le ras-le-bol est général : plusieurs syndicats appellent à une grève ce jeudi 13 janvier.

Mais au fait, quel est le protocole sanitaire en vigueur?

Il a fallu plusieurs coups de téléphone et une longue plongée dans la FAQ (Foire Aux Questions) du site internet de l'Education nationale pour trouver les détails du protocole concernant les tests si un cas de Covid-19 est détecté dans une classe. Le protocole diffère selon si l'enfant a plus ou moins de 12 ans.

A l'école primaire (maternelle et élémentaire)

Si votre enfant est cas contact d'un de ses camarades, il doit faire un test antigénique ou PCR. Il est positif : votre enfant doit s'isoler au moins 5 jours. Il est est négatif : votre enfant peut se rendre en classe mais il faudra refaire des autotests de contrôle, deux jours puis quatre jours après le premier test. Un cycle qu'il faudra recommencer si votre enfant est à nouveau cas contact plus de sept jours après le premier cas positif dans sa classe.

Protocole sanitaire en vigueur au 10 janvier 2022 - Ministère de l'Education nationale

Au collège et au lycée

Dès qu'un enfant a plus de 12 ans, le vaccin pèse lourd dans le protocole sanitaire: s'il est entièrement vacciné et qu'il se retrouve cas contact d'un camarade, il fait exactement comme à l'école primaire. Test, puis autotests de contrôle deux jours et quatre jours après et isolement, bien sûr, s'il est positif. Les plus de 12 ans non-vaccinés en contact avec un cas confirmé, eux, doivent impérativement se mettre en quarantaine pendant sept jours. Ill faut ensuite passer par un test PCR ou antigénique négatif pour pouvoir retourner en classe.