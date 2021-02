Face au risque de désertification médicale, la réussite de la maison de santé de Badonviller

Alors que l'accès aux soins est de plus en plus difficile en milieu rural selon une étude de l'association des maires ruraux de France, certaines communes ont tenté et réussi le pari de la création d'une maison de santé. Exemple à Badonviller en Meurthe-et-Moselle.