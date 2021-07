Face au variant Delta, l'ARS Bretagne encourage la vaccination anti covid

Face à la menace du variant Delta, l'Agence Régionale de Santé de Bretagne incite encore plus à la vaccination anti-covid.

Ce variant plus contagieux représente déjà 37.7% des cas en France (36.6% en Bretagne), il touche principalement les jeunes et les personnes non vaccinées. Le taux d'incidence en Bretagne repart lui à la hausse (20.8 cas pour 100 000 habitants contre 14.6 il y a une semaine).

L'ARS Bretagne rappelle qu'une dose de vaccin anti-covid réduit de 70% le risque de faire une forme grave de la maladie, de 90% avec les deux doses.

En Bretagne, 57.8% de la population a déjà reçu au moins une injection, ce qui la place en tête de régions françaises.