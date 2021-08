Face aux centres de vaccination, les pharmaciens attendent l'aide du gouvernement pour recruter

En plein mois d'août, les pharmacies travaillent en effectif réduit. Et face à la forte demande de tests ou pour se faire vacciner, les professionnels attendent des solutions de la part du ministère de la Santé. Si depuis le 27 juillet, les préparateurs en pharmacie sont autorisés à vacciner, recruter des étudiants s'avère difficile. Nous faisons le point avec Hélène Dauptain, pharmacien responsable pour le groupe LafSanté qui représente les pharmacies Lafayette (né à Toulouse, aujourd'hui 230 pharmacies Lafayette en France).

Comment avez-vous accueilli le fait que les préparateurs soient eux aussi désormais autorisés à vacciner ?

On est content parce que c'est une belle déclaration aux préparateurs faite par les instances. On reconnait leur atout supplémentaire que nous, on connait au quotidien puisqu'ils nous secondent régulièrement. On peut être plus nombreux à vacciner. Jusqu'à présent ce n'était que le pharmacien. Cela permet d'être plus rapide. Toutefois, ça tombe en pleine période où on tourne à effectif réduit.

Sur cette période justement, on attend habituellement des étudiants...

"Cet été, c'est particulièrement compliqué de recruter parce qu'on est mis en porte-à-faux avec les centres de vaccination. On ne peut pas être aussi concurrentiel qu'eux en matière de rémunération.

Un pharmacien de 6e année validée qui peut vacciner en centre est rémunéré 50 euros de l'heure sur des horaires de bureau tandis qu'en pharmacie c'est 15,30 euros de l'heure au minimum. On n'est pas en mesure de pouvoir rémunérer plus. On attend des leviers supplémentaires pour recruter. Notre ministre Olivier Véran fin juillet a fait une allocution en nous rassurant pour donner des solutions pour recruter davantage, mais on attend toujours plus de précisions puisqu'on a cet écart important entre les centres de vaccination et la grille conventionnelle de rémunération en pharmacie.

En octobre, les tests vont devenir payants. Cela peut changer des choses ?

En ce moment, la demande explose. On arrive à gérer entre vaccination et tests. À partir de mi-octobre, on aura moins de demande, on retrouvera un rythme normal où les étudiants vont reprendre leurs études et avoir besoin d'un boulot d'appoint. J'espère qu'ils vont revenir en pharmacie, mais si les centres de vaccination sont toujours aussi intéressants, cela va être compliqué.

Si on prend un peu de recul, comment les professionnels en pharmacie ont géré ces 18 derniers mois ?

C'était très intense le premier mois. Cela a été chaud, on pourrait dire une pharmacie de temps de guerre. Globalement, cela s'est bien passé. On est fatigué mais toujours motivé. On n'a pas perdu cette motivation-là. Quand on a commencé à vacciner en pharmacie, on a tous pensé qu'on était au bout du tunnel. Quand on voit les taux de contamination aujourd'hui et les risques que ça fait peser sur les services d'urgence, c'est surtout le risque de les faire saturer complètement et de générer plus de morts qui ne sont pas liés au Covid. On fait avec les moyens du bord. Jusqu'à quand ça va durer ? On se pose tous la même question.