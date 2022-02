Face aux déserts médicaux en Indre-et-Loire, la solution des médecins généralistes salariés

Dr Samuel Strehaiano et Dr Sylvie Froment exercent tous deux comme médecins salariés par la région, aux Rives du Cher à Tours, et bientôt Saint-Pierre-des-Corps pour le premier.

Que faire face à la désertification médicale, l'une de vos préoccupations dans cette période électorale ? Le recrutement de médecins salariés peut y répondre dans certaines zones rurales et certains quartiers métropolitains. La région Centre-Val de Loire a d'ailleurs pour ambition d'ouvrir 300 postes de généralistes d'ici 2028. En Indre-et-Loire, trois médecins salariés exercent déjà au centre régional de santé des Rives du Cher, à Tours.

Moins de contraintes qu'en médecine libérale

Ce centre, le premier dans le département, a ouvert en juin 2021. D'abord avec une médecin, Dr Saloua Mahjoub, puis une deuxième arrivée en janvier, Dr Sylvie Froment, et bientôt un troisième. La seconde généraliste a d'abord exercé trente ans en libéral. "Mon associé a pris sa retraite et nous n'avons trouvé personne. On a cherché pendant six ans pourtant", explique-t-elle.

Impossible pour elle de garder son cabinet seule. "Je ne pouvais pas assurer financièrement avec un secrétariat à charge. J'ai été obligée de chercher autre chose et cette opportunité s'est présentée." Un recrutement qui témoigne des difficultés et contraintes actuelles des médecins libéraux.

Je me sens plus disponible pour mes patients - Dr Sylvie Froment

Maintenant salariée, Sylvie Froment peut comparer les deux manières d'exercer. "Je me sens plus disponible pour les patients, parce qu'avant, je devais penser à plein de choses. La gestion, le bien-être de la secrétaire, les stocks, l'entretien des locaux..." Des tâches qui occupaient un tiers de son temps. "C'était vraiment une charge mentale."

Maintenant, elle ne gère plus rien administrativement, ni financièrement. Son salaire, tout comme celui de la secrétaire et le matériel médical sont pris en charge par la région, tandis que les locaux sont mis à disposition et entretenus par la ville de Tours. "C'est vraiment l'exercice de la médecine dans de bonnes conditions."

Inciter de jeunes médecins à s'installer là où il y a des besoins

Des conditions qui visent à attirer de jeunes médecins, pour qu'ils puissent justement s'installer dans des quartiers déserts médicalement. Les horaires sont fixes avec moins d'amplitude qu'en libéral (9h-12h30, 14h-18h), le salaire dépasse les 5.500€ bruts par mois, avec une quinzaine de patients en moyenne. "Ce sont des choses qui peuvent plaire à la nouvelle génération qui veut moins de contraintes. Le profil des médecins généralistes a bien changé. Ils s'installent moins facilement qu'avant", analyse le Dr Sylvie Froment.

Le centre régional de santé des Rives du Cher est installé en plein cœur du quartier, dans des locaux mis à disposition par la mairie de Tours. © Radio France - Chloé Martin

Dr Samuel Strehaiano a lui aussi choisi le salariat. Pour l'instant en remplacement aux Rives du Cher, il doit dans les prochains jours s'installer au nouveau centre régional de santé à Saint-Pierre-des-Corps. "C'est confortable comme activité, parce qu'on se concentre sur le patient et pas sur les à-côtés. On est moins directement sollicités par les patients au téléphone grâce au filtrage de la secrétaire, et tout ce qui est médico-administratif, on ne s'en occupe pas", détaille-t-il.

Beaucoup de gens n'ont plus de médecin - Dr Sylvie Froment

Au-delà du confort d'exercice de ces médecins, ces centres régionaux répondent à de véritables besoins dans les quartiers où ils sont installés. "Dans le quartier des Rives du Cher, plein de médecins sont partis à la retraite sans être remplacés. Et les libéraux sont à la limite du burn-out. Ici, on voit beaucoup de gens arriver avec leurs dossiers et dire qu'ils n'ont plus de médecin", témoigne le Dr Sylvie Froment. Même constat à Saint-Pierre-des-Corps, où 1.000 habitants ne sont suivis par aucun médecin traitant.