Face aux tensions dans les hôpitaux, l'ARS Grand Est recommande de privilégier les médecins traitants

La fin d'année 2022 est marquée par la conjonction de trois épidémies : Covid, grippe et bronchiolite. Les hôpitaux se retrouvent donc pour beaucoup en première ligne et craignent de fortes tensions au moment des fêtes de Noël et de Nouvel An. A titre d'exemple, les passages aux urgences de l'hôpital central de Nancy sont 15 à 20% plus nombreux ces derniers jours.

Privilégier le médecin traitant

Face à ces craintes, l'Agence régionale de santé du Grand Est recommande ce week-end, en cas de besoin, de privilégier d'abord une consultation chez le médecin-traitant, si cela est possible. Et en deuxième recours, de vous tourner vers d'autres établissements de santé sans rendez-vous que les hôpitaux. "Les urgences ont vocation à prendre en charge les urgences vitales qui nécessitent une réponse immédiate. Les services d’urgences sauvent des vies chaque jour, soulagent de fortes douleurs, soignent des blessures graves et pratiquent des gestes d’experts. Ils sont au service de tous mais pour rester efficaces, ils doivent se concentrer sur les patients en réel état d’urgence", ajoute l'ARS.