Facebook permet désormais d'effacer certaines données personnelles

Effacer les données personnelles et les informations collectées auprès de sites internet et d'applications extérieurs, c'est le but du nouvel outil que Facebook a lancé le 28 janvier sur son site. Son nom : Off Facebook Activity.

Facebook a lancé le 28 janvier un nouvel outil sur son site. Son nom : Off Facebook Activity (activité à l'extérieur de Facebook) Son but : permettre aux utilisateurs d'effacer les données personnelles. Des données, des informations que Facebook a collectées auprès de sites internet et d'applications extérieurs. C'est-à-dire les sites sur lesquels on va pour acheter quelque chose ou pour trouver des renseignements.

Qu'est-ce que Off Facebook Activity change pour nos informations personnelles ?

Ces sites extérieurs donnent à Facebook les informations qu'on a laissées en passant chez eux. Facebook s'en sert ensuite pour envoyer des publicités ciblées. Comme des pubs pour les aspirateurs quand on a regardé des modèles sur internet. Désormais avec l'outil Off Facebook Activity, il est possible de voir les informations que ces sites ont partagé avec Facebook. Et mieux, on peut les effacer, les supprimer.

Mark Zuckerberg se veut exemplaire sur le respect de notre vie privée

Consulter ces informations et les éliminer : on peut et même on a intérêt à le faire, explique Mark Zuckerberg. Le patron de Facebook qui affirme que la protection de la vie privée est sa priorité absolue. Il faut dire que Facebook a beaucoup à se faire pardonner après une série de scandales sur sa gestion plus que douteuse des données personnelles.

D'où un autre gage donné par Mark Zuckerberg : la création prochaine d'une sorte de cour suprême chez Facebook. Ce comité indépendant aura le dernier mot sur ce qui doit ou pas être supprimé du fil. Seule limite : pas touche aux pubs, même les mensongères.

Sur le plan pratique, pour utiliser Off Facebook Activity, il suffit de taper le nom de cet outil dans la case Recherche du site Facebook. Et tout apparaît, il n'y a plus qu'à cliquer sur ce qu'on veut faire.