Facteurs, éboueurs, chauffeurs routiers: comment se protègent-ils du COVID-19 ?

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, certains métiers restent indispensables et ne sont pas concernés par les mesures de confinement. C’est par exemple le cas des services de la Poste, de la récolte des déchets ou encore des transports routiers. Ces métiers sont de facto plus exposés au coronavirus, alors des mesures ont été prises pour réduire les risques.

La Poste

Pour la distribution du courrier, les facteurs et les employés du centre de distribution de Belfort restent sur le pont. Mercredi 18 mars, un comité d'hygiène et de sécurité exceptionnel s'est réuni pour déterminer quelles mesures prendre. Pour le tri, l’entreprise a décidé de mettre en place les recommandations gouvernementales: les salariés sont désormais espacés au moins d’un mètre sur leurs poste de travail lorsqu'ils gèrent le courrier arrivant et partant.

Pour la distribution du courrier dans les boîtes aux lettres, la direction propose que les postiers ne fasse qu'une tournée tous les deux jours pour leur éviter des contacts inutiles. Cette mesure doit être confirmée par la direction régionale de la Poste.

La collecte des déchets

Les éboueurs eux-aussi continuent de récolter les déchets : dans le Grand Belfort, du gel et des lingettes ont été mis à leur disposition. Ils utilisent chaque jour des gants de protection neufs. Néanmoins, ces mesures paraissent bien trop faibles pour la CGT de la communauté d'agglomération. Le syndicat craint une contamination aérienne et demande la tenue d’un conseil d’hygiène et de sécurité exceptionnel. La CGT en appelle même au préfet du Territoire de Belfort pour que des masques FFP2 soient distribués aux éboueurs pour leur éviter de potentiellement inhaler le virus.

Les transporteurs routiers

Pour éviter la transmission pour les transporteurs, les relais routiers ont été fermés et la plupart des sanitaires aussi. Une situation intenable pour les syndicats qui estiment que ces mesures ne permettent plus aux chauffeurs d’exercer dignement leur métier. La plupart ne peut plus faire sa toilette et ses besoins dans de bonnes conditions. François Mercier de l'OTRE (Organisation des transporteurs routiers européens) réclame que les relais soit réquisitionnés.

François Mercier dénonce également le traitement des chauffeurs dans leur environnement de travail. Elle regrette qu'ils soient vus comme "des pestiférés" alors qu'ils assurent le réapprovisionnement des magasins. Le syndicat en appelle aussi à la responsabilité des citoyens, les exhortant à ne plus commander d'articles inutiles sur internet, pour éviter aux transporteurs de s'exposer davantage.