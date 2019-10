Faire de l'EHPAD de Boussac un lieu de vie grâce aux couleurs

Depuis le début du mois d'août, le personnel de l'EHPAD de Boussac ne vient plus travailler en blouse blanche. Maintenant, c'est un polo de couleur avec un pantalon noir. Un moyen simple d'humaniser un peu plus la maison de retraite et faciliter la vie des résidents.

Boussac, France

"Je les trouves très jolies ! Les filles sont plus belles aussi ! Mais j'ai quand même une petite préférence pour le jeune" concède Claudine en regardant Laura et Ingrid, deux aides-soignantes habillée en bleu. La pensionnaire de la maison de retraite est conquise par les nouvelles tenues colorées qui ont été adoptées au début du mois d'août.

Faire de l'EHPAD un lieu de vie en premier lieu

"Notre premier objectif, c'est que les résidents, qui sont dépendants, se sentent bien ici puisqu'ils sont là 365 jours par an, sept jours sur sept et 24 heure sur 24" explique le directeur de l'établissement, Yoann Campocasso. Ce changement radical des tenues répond à un double objectif : "un peu plus d'humanité et aider les résidents souffrant de troubles spatio-temporels type Alzheimer à mieux se repérer" continue-t-il.

Du jaune, du turquoise, du blanc... et même une tenue de nuit

Pour les couleurs, "c'est le personnel qui a choisi" précise le directeur. Ce sera donc turquoise pour les aides-soignants, jaune pour les aides hospitaliers et blanc pour les infirmiers. "Grâce aux couleurs, un résident se rappelle que la personne qui vient en bleu c'est celle qui fait sa toilette. Celle en jaune lui apporte son petit-déjeuner et en blanc c'est pour la prise de sang" détaille Yoann Campocasso.

Une tenue spécialement adaptée à la nuit est aussi en place depuis le début du mois d'août. Il s'agit d'un vêtement orange, proche d'un pyjama, pour rappeler que l'on est la nuit. "Le résident qui a dormi toute sa vie en pyjama fera le rapprochement avec la tenue du personnel de nuit alors qu'avant, en blouse blanche, c'était plus compliqué de l'expliquer" note Yoann Campocasso.

"C'est sûr que grâce à ces nouvelles tenues, on se sent moins malades. Et puis c'est bien pour ceux qui ont des problèmes à la tête" - Claudine, 68 ans, et résident de l'EHPAD de Boussac.

Après un mois avec les polos colorés, Laura et Ingrid, deux aides-soignantes (et donc vêtues en bleu), sont unanimes. "Bien sûr que c'est positif. Pour nous c'est plus agréables, plus confortables au quotidien" raconte Ingrid. "Et puis le rapport avec les résidents a changé. Dès qu'on les a mises, ils nous ont tout de suite dit que l'on étaient jolies (rires). Mais surtout, on est comme eux, on est sur un même pied d'égalité" explique Laura.

Vu que le projet plaît à tout le monde, résidents comme agents, il est prévu de l'étendre à la maison de retraite de Châtelus-Malvaleix, un des deux autres établissements gérés par Yoann Campocasso. Par contre, ce n'est pas le cas de l'EHPAD d'Ajain, qui va entamer une phase de travaux à partir du mois de novembre.