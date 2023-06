Faire le 15, réflexe obligé avant toute présentation aux urgences dans la Manche cet été 2023

Faire le 15 ça devra être le réflexe dans tout le département et à toute heure, avant de se présenter aux urgences cet été dans la Manche, et ce dès le 3 juillet

Pour cet été 2023, la régulation de l'accès aux urgences se met en place dans les 3 hôpitaux de la Manche, le CHPC - le Centre hospitalier public du Cotentin - l'hôpital Mémorial de Saint-Lô et le site d'Avranches-Granville. L'ensemble des établissement hospitaliers du département vont donc avoir la même organisation : tout passage au sein d'un service des urgences doit être précédé d'un appel au 15

Même régime pour tout le monde

Cette régulation existait déjà par exemple dans le sud Manche ou à Cherbourg. Au centre hospitalier public du Cotentin, le passage par le 15 fonctionnait à partir de 15h pour les urgences adultes. Elle sera désormais applicable toute la journée, y compris au service pédiatrie. C'est nouveau pour les urgences adultes de Saint Lô et de Coutances

Cet été donc même régime pour tout le monde. Et le patient devrait en sortir gagnant assure Séverine Karrer, directrice du CHPC " ça permet une lisibilité pour le patient et on en avait besoin et ça permet aussi une certaine solidarité : si un site est très saturé, le SAMU pourra inviter le patient à aller ailleurs, ça va permettre de la complémentarité et de l'harmonisation."

Faire face à l'afflux des touristes en juillet-août

L'idée est de pouvoir faire face à la hausse de la fréquentation en période de vacances estivale. L'été dernier par exemple à Cherbourg, aux urgences, les visiteurs non manchois représentant entre 20 et 30% des passages. Les SAMU -centre 15 normands reçoivent 1,7 millions d'appels par an et en été, en juillet - août , c'est un quart d'appel en plus.

Un surplus d'activité estival qu'il faut anticiper. Cet été pour la première fois, l'ensemble des établissements se sont mis au diapason : un seul réflexe si vous êtes mal : " Vous appelez le 15 ! "

Une régulation nécessaire assurent les responsables hospitaliers alors que depuis avril et la loi Rist qui plafonne les revenus des intérimaires, certains établissements manquent de médecins : c'est le cas des 3 établissements d'urgence du sud Manche. Il faudrait 32 équivalent temps plein sur Avranches, Granville et Saint-Hilaire- du-Harcouët Il en manque encore une dizaine. : "On doit réorganiser au jour le jour les forces en présence et il n'y a que le SAMU centre 15 qui est au courant en temps réel du nombre de médecins sur les sites et qui peut donc au mieux orienter les patients." explique le Docteur Charlotte Rousselon, médecin urgentiste et directrice médicale de crise sur ces sites.

Des établissements qui en appellent donc à la responsabilité de chacun ; il faut faire le 15. Même si évidemment toute personne qui se présente aux urgences spontanément est reçue, quitte à être réorientée ensuite vers la médecine de ville

Et après l'été ?

La régulation se met en place le 3 juillet pour une durée indéterminée. Alors est ce que ça signifie que demain l'accueil spontanée aux urgences n'existera plus ? C'est une éventualité répond le médecin biologiste Loic Mignot, président de la commission médicale d'établissement du CHAG, le centre hospitalier d'Avranches-Granville. " il faudra faire une évaluation parce que ça mobilise aussi beaucoup de personnels médicaux. Mais c'est une solution et une solution qui a aussi des effets positifs comme d'éduquer les gens. Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas accéder aux soins aussi facilement qu'avant. Alors chacun doit se poser la question ; " est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller aux urgences ou est ce que ça peut attendre ? "

Régulation ; des premières retombées positives

Les premières expériences de régulation montrent que les passages aux urgences ont baissé en Normandie l'été dernier de 3% entre le 1er juillet et le 18 septembre 2022.