Faire manger du fromage aux jeunes enfants, les protège des allergies

Franche-Comté, France

Faire manger du fromage à ses enfants dès le plus jeune âge réduit les risques d'allergies. Une étude menée par le CHU de Besançon et l'INRA (l'Institut national de la recherche agronomique) vient d'être publiée sur le sujet.

Pendant quinze ans, cette étude a suivi près de 1000 enfants européens âgés de 12 à 18 mois, jusqu'à l'âge de six ans. Sophie Nicklaus est la directrice de l'INRA : "Nous avons travaillé sur les données d'une cohorte, dont les enfants sont franc-comtois en partie, et de cinq autres pays européens. Nous avons relevé toutes les consommations de fromages des enfants entre 12 et 18 mois. On a associé ça de manière statistique avec la survenue d'eczéma et d'allergie alimentaire jusqu'à l'âge de six ans" explique-t-elle.

Le fromage réduit les risques d'eczéma de moitié

L'étude a montré une réduction des risques d'eczéma, d'asthme et d'allergies, une fois l'âge de 6 ans atteint. "C'est particulièrement vrai pour les allergies alimentaires et le risque d'eczéma. Pour l'eczéma, la diminution est de 50%, pour les allergies alimentaires, la diminution est de 40%. C'est important, mais nous avons aussi une marge d'erreur comme dans toute étude" poursuit Sophie Nicklaus.

Le comté, fromage préféré des petits franc-comtois

"De manière notable les enfants français étaient ceux qui mangeaient le plus de fromages et la plus grande diversité de fromages (avant l'Allemagne, Suisse, Autriche, France et Finlande)" note Sophie Nicklaus. "Le comté c'est le top one pour les enfants franc-comtois, mais aussi le morbier et la cancoillotte. Dans les autres pays, les types de fromages consommés étaient différents, donc on avait plutôt des fromages de type gouda ou appenzeller en Suisse" précise la directrice de L'INRA. Sophie Nicklaus rappelle d'ailleurs qu'il est tout à fait possible de donner du fromage à des enfants d'un an à un an et demi.

