Ils sont les plus proches de leur fils, fille, mère ou père, qui se retrouvent en première ligne. Les proches des soignants bretons témoignent, entre fierté, inquiétude, et colère.

"On fait confiance au destin, et à leur savoir-faire" : les proches de soignants bretons témoignent

"Tous les jours, je me demande si mon père est contaminé", soupire Kevin, crêpier à Saint-Malo. Son père est médecin généraliste à Dinan et travaille aussi régulièrement au Samu de Saint-Brieuc. Et pour le jeune homme de 33 ans, l'angoisse est là. "C'est pas facile à vivre", confirme-t-il. Alors, les coups de fil, "on s’appelle tous les jours" ou les messages "des textos plutôt, pour ne pas le déranger dans son travail", aident à le rassurer.

Il ne faut pas toujours penser au pire, sinon on ne vit pas, on ne dort pas...

Marie-Thérèse, 82 ans, appelle également sa fille, infirmière libérale, tous les jours. "On est inquiets, bien sûr... Mais que voulez-vous. Il ne faut pas toujours penser au pire, sinon on ne vit pas, on ne dort pas... On fait confiance au destin. Et aussi à leur savoir-faire", confie-t-elle. Mon mari de 87 ans est encore plus inquiet". Inquiétude partagée par Yves, dont la fille est aide-soignante au pôle gériatrique de Chantepie. "On regarde les médias, qui nous parlent de médecins décédés… Ça ne nous rassure pas forcément…".

On se rend compte que ces gens-là existent et font des boulots formidables.

L'inquiétude, c'est effectivement la première chose qui revient dans les mots de ces proches de soignants bretons. L'inquiétude, à peine comblée par quelques coups de fil. Mais l’inquiétude, pour eux, est partagée avec la fierté de voir ceux qu'ils aiment lutter, en première ligne, contre le virus. Kevin constate que son père "est Breton, donc il a la tête dure", n'a jamais voulu abandonner son poste par crainte du virus, et malgré des soucis de santé. "J’ai toujours été fier de mon père. Et de tous les soignants qui n’hésitent pas à aller au front. Je trouve ça formidable", souligne-t-il. Yves est bien d'accord. "Aujourd’hui on se rend compte que ces gens-là existent et font des boulots formidables. C’est quand même dommage qu’il faille attendre une épidémie comme ça pour le réaliser".

De la colère contre le manque de masques et ceux qui ne respectent pas le confinement

Et, sous la fierté et l'inquiétude, il y a aussi un peu de colère dans la voix des proches. De la colère dirigée, d'abord, contre ceux qui ne respectent pas le confinement, et mettent en danger les autres. "Certaines personnes font n’importe quoi. Il faudrait leur monter ce qu’est une salle de réanimation, des gens intubés", déplore Marie-Thérèse.

Colère aussi, devant le manque de matériel. "Dommage qu’on ait pas pris le taureau par les cornes plus vite", regrette Yves. Kevin, lui, a même lancé un appel sur Facebook pour récupérer des masques et du matériel de protection. La fille de Marie-Thérèse, elle "ne dit pas tout ce qu’il se passe… Mais elle sait qu’on est là", conclut l'octogénaire.